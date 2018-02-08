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    Зотов, Сапета и Тиам отправились на сбор с молодежной командой «Динамо»

    Игроки «Динамо» Александр Зотов, Александр Сапета и Хали Тиам отправились на сбор с молодежной командой москвичей.

    «Вместе с молодежной командой на сбор в Краснодарский край отправились Зотов, Сапета и Тиам», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

    Напомним, что ранее Зотов, Сапета, Погребняк и Вандерсон не поехали на первый сбор команды. Контракт с Погребняком позже был расторгнут, Вандерсон был продан в «Антальюспор».

    Зотов ведет переговоры о трансфере в «Енисей».

    Источник: ТАСС

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    08.02.2018 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 8 февраля 2018, 18:54

      Единственно кого жалко это Сапета, все ж не один год в Динамо играл.

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