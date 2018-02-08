Зотов, Сапета и Тиам отправились на сбор с молодежной командой «Динамо»

Игроки «Динамо» Александр Зотов, Александр Сапета и Хали Тиам отправились на сбор с молодежной командой москвичей.

«Вместе с молодежной командой на сбор в Краснодарский край отправились Зотов, Сапета и Тиам», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

Напомним, что ранее Зотов, Сапета, Погребняк и Вандерсон не поехали на первый сбор команды. Контракт с Погребняком позже был расторгнут, Вандерсон был продан в «Антальюспор».

Зотов ведет переговоры о трансфере в «Енисей».