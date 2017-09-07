Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Зотов: «Зенит» в этом сезоне выглядит мощно»

    Полузащитник «Динамо» Александр Зотов рассчитывает на победу в предстоящем матче против «Зенита», который он считает первым претендентом на чемпионство в текущем сезоне.

    «Зенит» по праву занимает первую строчку в турнирной таблице и считается первым претендентом на чемпионство, команда в этом сезоне выглядит мощно. Пришел новый тренер, пригласили ряд сильных футболистов, команда сильно изменилась. Если сравнивать с той, что была в минувшем сезоне, то нынешняя действует куда более агрессивно.

    Знаю, что «Зенит» для «Динамо» последние два десятилетия – это крайне принципиальный соперник. У болельщиков особые отношения, естественно, проникаются значимостью матчей и футболисты.

    На старте сезона у «Динамо» уже было историческое дерби со «Спартаком», тогда дело закончилось ничьей. Надеюсь, теперь в принципиальной битве удастся одержать победу. В любом случае ожидаю очень интересный матч при заполненных трибунах.

    Хотелось бы призвать наших болельщиков прийти на «Арену Химки» в воскресенье. Будет жарко!» – считает Зотов.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» состоится в воскресенье, 10 сентября, в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2017 08:53
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Голубой Спартак 7 сентября 2017, 10:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Выглядит мощно,а играет немощно.Ростсельмаш это доказал,ни одного удара по воротам Ростова.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 > Голубой Спартак 7 сентября 2017, 13:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      зато Спартаку наковыряли по самое не хочу признай так ведь

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > В Питере-пять 7 сентября 2017, 13:35

      А ты наверное хочешь, что бы был проходной двор?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 7 сентября 2017, 10:09

      не соглашусь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 7 сентября 2017, 09:48

      В лиге Европы в гостях с Утрехтом смотрелись очень мощно( Нужно время конечно Зениту что бы сыграться. В конце сезона посмотрим на сколько они мощные!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 сентября 2017, 09:23

      ничего мощного не вижу все как всегда игры нет, проблемы в защите

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 7 сентября 2017, 09:20

      Сравнил Спартак и Зенит.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11