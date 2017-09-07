Зотов: «Зенит» в этом сезоне выглядит мощно»

Полузащитник «Динамо» Александр Зотов рассчитывает на победу в предстоящем матче против «Зенита», который он считает первым претендентом на чемпионство в текущем сезоне.

«Зенит» по праву занимает первую строчку в турнирной таблице и считается первым претендентом на чемпионство, команда в этом сезоне выглядит мощно. Пришел новый тренер, пригласили ряд сильных футболистов, команда сильно изменилась. Если сравнивать с той, что была в минувшем сезоне, то нынешняя действует куда более агрессивно.

Знаю, что «Зенит» для «Динамо» последние два десятилетия – это крайне принципиальный соперник. У болельщиков особые отношения, естественно, проникаются значимостью матчей и футболисты.

На старте сезона у «Динамо» уже было историческое дерби со «Спартаком», тогда дело закончилось ничьей. Надеюсь, теперь в принципиальной битве удастся одержать победу. В любом случае ожидаю очень интересный матч при заполненных трибунах.

Хотелось бы призвать наших болельщиков прийти на «Арену Химки» в воскресенье. Будет жарко!» – считает Зотов.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Зенит» состоится в воскресенье, 10 сентября, в 14:00 по московскому времени.