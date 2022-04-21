Бийол – о пенальти за игру рукой в дерби: «Был уверен, что не назначат. Судьи приезжали и объясняли, что это не фол»

Полузащитник Яка Бийол считает, что судья не должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:1)

В моменте, который привел к пенальти, мяч отскочил от тела Бийола в руку.

Арбитр Владимир Москалев назначил 11-метровый после видеопросмотра.

– Тяжело на душе после вчерашнего матча. Долго не мог уснуть, анализировал случившееся. Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Рассчитывали успешно выступить в Кубке России, дойти до финала. Увы, не удалось.

– Единственный гол «Спартак» забил с 11-метрового, назначенного после вмешательства VAR. Вы были главным действующим лицом того эпизода.

– Я был абсолютно уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело, и только после этого отскочил в руку. Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется. Когда судьи приезжали к нам и рассказывали о правилах, они объясняли именно так.

Был очень удивлен и расстроен, когда нашу команду наказали 11-метровым ударом. Понять, почему судьи принимают те или иные решения, порой невозможно.