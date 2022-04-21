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  • Бийол – о пенальти за игру рукой в дерби: «Был уверен, что не назначат. Судьи приезжали и объясняли, что это не фол»

Бийол – о пенальти за игру рукой в дерби: «Был уверен, что не назначат. Судьи приезжали и объясняли, что это не фол»

21 апреля 2022, 18:25
18

Полузащитник Яка Бийол считает, что судья не должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:1)

  • В моменте, который привел к пенальти, мяч отскочил от тела Бийола в руку.
  • Арбитр Владимир Москалев назначил 11-метровый после видеопросмотра.

– Тяжело на душе после вчерашнего матча. Долго не мог уснуть, анализировал случившееся. Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Рассчитывали успешно выступить в Кубке России, дойти до финала. Увы, не удалось.

– Единственный гол «Спартак» забил с 11-метрового, назначенного после вмешательства VAR. Вы были главным действующим лицом того эпизода.

– Я был абсолютно уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело, и только после этого отскочил в руку. Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется. Когда судьи приезжали к нам и рассказывали о правилах, они объясняли именно так.

Был очень удивлен и расстроен, когда нашу команду наказали 11-метровым ударом. Понять, почему судьи принимают те или иные решения, порой невозможно.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Бийол Яка
Комментарии (18)
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ilichkadr
1650555043
У Москалёва это пенальти. Не фиг было бросаться на мяч.
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za logiku
1650556906
Мяч попал в руку не просто от тела, а когда в тело мячок попал игрок Спартака) сначала мяч не изменил траекторию, а после касания с рукой - изменил. Иначе игрок Спартака прикинул бы мяч через него. Как это тут не пенальти?
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Artemka444
1650557570
все трактуют по разному и при чём везде так!!!! Сами не знают уже как диктовать правила!!! Кому как выгодней!!!!! Или захотел поставил,захотел не поставил!!! Был бы другой судья,не поставил бы. а был бы третий,то поставил бы. Про вар вообще молчу!!!! Всё равно судьям за ошибки ничего не делают!!! А рфс и все остальные органы для галочки!!! Главное грести деньги лопатами!!!
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JTherry
1650558476
кони привыкли в штрафной площади всеми четырьмя копытами играть, не "лыжники", а волейболисты с Песчаной...) логичный пеналь, Москалев прав...
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qawzsexdr
1650558988
Сами же в программе про судейство объясняли что это не пенальти, но учитывая что за каждое нарушение коням давали ЖК
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NewLife
1650559754
"Судьи приезжали и объясняли"... Как в "Мухе Цокотухе": тараканы прибегали, все стаканы выпивали...))
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RUSARM
1650572201
пеналь спорный конечно!! но свистулькины трактуют в пользу того,кто больше башляет-видимо,а как еще объяснить? здесь дали,там не дали,писец полный!!
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SLADE2019
1650614606
Пенальти чистейший. Комментаторы матча, на десятую часть процента не сомневались. Вопрос, что за судьи Бийолу объясняли, что это не пенальти?
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Каратель помойников
1650628365
интересно,а если бы Джикия или Жиго так в своей штрафной сыграли? Бийол так же бы рассуждал?
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