Бийол – о пенальти за игру рукой в дерби: «Был уверен, что не назначат. Судьи приезжали и объясняли, что это не фол»

Мяч попал в руку не просто от тела, а когда в тело мячок попал игрок Спартака) сначала мяч не изменил траекторию, а после касания с рукой - изменил. Иначе игрок Спартака прикинул бы мяч через него. Как это тут не пенальти?
Полузащитник Яка Бийол считает, что судья не должен был назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России против «Спартака» (0:1)
- В моменте, который привел к пенальти, мяч отскочил от тела Бийола в руку.
- Арбитр Владимир Москалев назначил 11-метровый после видеопросмотра.
– Тяжело на душе после вчерашнего матча. Долго не мог уснуть, анализировал случившееся. Очень жаль, что не смогли порадовать наших болельщиков. Рассчитывали успешно выступить в Кубке России, дойти до финала. Увы, не удалось.
– Единственный гол «Спартак» забил с 11-метрового, назначенного после вмешательства VAR. Вы были главным действующим лицом того эпизода.
– Я был абсолютно уверен, что пенальти не назначат. В том моменте мяч сначала попал мне в тело, и только после этого отскочил в руку. Насколько понимаю, в такой ситуации нарушение не фиксируется. Когда судьи приезжали к нам и рассказывали о правилах, они объясняли именно так.
Был очень удивлен и расстроен, когда нашу команду наказали 11-метровым ударом. Понять, почему судьи принимают те или иные решения, порой невозможно.