«Карма». «Спартак» показал, как Бакаев и Ваноли повторяют жест Языджи после гола

«Спартак» опубликовал ролик под названием «Карма», посвященный победе над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Он отпраздновал мяч, приложив руку к уху – в феврале таким образом гол в ворота «Спартака» отметил полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.

После матча Бакаев заявил, что его празднование – ответ Языджи на его празднование на «Открытие Арене».