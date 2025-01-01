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«Карма». «Спартак» показал, как Бакаев и Ваноли повторяют жест Языджи после гола

«Спартак» опубликовал ролик под названием «Карма», посвященный победе над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Он отпраздновал мяч, приложив руку к уху – в феврале таким образом гол в ворота «Спартака» отметил полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.

После матча Бакаев заявил, что его празднование – ответ Языджи на его празднование на «Открытие Арене».

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»

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Сегодня, 14:03
Комментарии3
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    Рейтинг: +26

    fakeid 3 минуты назад

    до чего же дезеувский клуб спортаг. выиграли за счёт левого пенальти, купленного у судьи - теперь визжать будут месяца 2, а то и 3. и шпилить друг друга на радостях.

    0
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    Рейтинг: +1561

    Беспонтий 11 минут назад

    дурная привычка веселиться раньше времени не раз подводила народную
    как бы на электричках с красноярска не возвратиться
    а уж с владикавказа и не уедете
    за 96 год закормят вусмерть пирогами

    ждите жребий держите ухо востро

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    Рейтинг: +14412

    ilichkadr > Беспонтий 8 минут назад

    Полагаю, что обе команды (Енисей и Алания) должны играть на выезде, поскольку четвертьфиналы играли дома.
    Сегодня Аленичев с Сычёвым вытащат народной нужный жребий.

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