«Карма». «Спартак» показал, как Бакаев и Ваноли повторяют жест Языджи после гола

до чего же дезеувский клуб спортаг. выиграли за счёт левого пенальти, купленного у судьи - теперь визжать будут месяца 2, а то и 3. и шпилить друг друга на радостях.
«Спартак» опубликовал ролик под названием «Карма», посвященный победе над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.
Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Он отпраздновал мяч, приложив руку к уху – в феврале таким образом гол в ворота «Спартака» отметил полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.
После матча Бакаев заявил, что его празднование – ответ Языджи на его празднование на «Открытие Арене».
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
- ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.