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  • «Карма». «Спартак» показал, как Бакаев и Ваноли повторяют жест Языджи после гола

«Карма». «Спартак» показал, как Бакаев и Ваноли повторяют жест Языджи после гола

21 апреля 2022, 14:03
8

«Спартак» опубликовал ролик под названием «Карма», посвященный победе над ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

Единственный гол с пенальти забил Зелимхан Бакаев. Он отпраздновал мяч, приложив руку к уху – в феврале таким образом гол в ворота «Спартака» отметил полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.

После матча Бакаев заявил, что его празднование – ответ Языджи на его празднование на «Открытие Арене».

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.

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Источник: телеграм-канал «Спартака»
Испания. Кубок Спартак ЦСКА Бакаев Зелимхан Языджи Юсуф Ваноли Паоло
Комментарии (8)
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Беспонтий
1650539860
дурная привычка веселиться раньше времени не раз подводила народную как бы на электричках с красноярска не возвратиться а уж с владикавказа и не уедете за 96 год закормят вусмерть пирогами ждите жребий держите ухо востро
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NewLife
1650544999
Интересно кроме такой фигни пресс служба Спартака что-нибудь может выдавать ?
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piligrim1986
1650546391
не думаю, что это стоит такого внимания.вот теперь будет позором не взять кубок
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talgatnurzhanov2006
1650559571
Чё такого? Сасай кони))(
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