Бакаев: «Спартак» доминировал весь матч с ЦСКА. Мое празднование гола? Это ответочка Языджи, я злопамятный»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Он забил единственный гол с пенальти.

«Никакого равного матча с ЦСКА не было. Мы доминировали от начала до конца. Если бы не удаление, мы все равно доминировали бы. У нас был сумасшедший настрой, вы не представляете.

Мое празднование с поднесенной рукой к уху? Это ответочка Юсуфу Языджи за его празднование на «Открытие Арене». Я злопамятный парень в этом смысле. Я по-спортивному злой», – сказал Бакаев.