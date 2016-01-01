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Бакаев: «Спартак» доминировал весь матч с ЦСКА. Мое празднование гола? Это ответочка Языджи, я злопамятный»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0). Он забил единственный гол с пенальти.

«Никакого равного матча с ЦСКА не было. Мы доминировали от начала до конца. Если бы не удаление, мы все равно доминировали бы. У нас был сумасшедший настрой, вы не представляете.

Мое празднование с поднесенной рукой к уху? Это ответочка Юсуфу Языджи за его празднование на «Открытие Арене». Я злопамятный парень в этом смысле. Я по-спортивному злой», – сказал Бакаев.

  • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
  • ЦСКА до кубкового матча дважды победил «Спартак» в сезоне РПЛ.
  • Жеребьевка полуфинала Кубка России состоится сегодня.

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Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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