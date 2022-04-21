Зарема – после победы «Спартака» над ЦСКА: «Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва – красно-белая!»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу команды в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0).

«Вопреки всем прогнозам бывших игроков-завсегдатаев студии канала-балагана – сегодня день «Спартака»! Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва – красно-белая!

Даже «Спартак-Алания» из Владикавказа одолел мурзинковых [отсылка к основанному в 1912 году футбольному клубу из Санкт-Петербурга «Мурзинки»]», – сказала Зарема.