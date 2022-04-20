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Зарема – после победы «Спартака» над ЦСКА: «Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва – красно-белая!»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на победу команды в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:0).

«Вопреки всем прогнозам бывших игроков-завсегдатаев студии канала-балагана – сегодня день «Спартака»! Возьмите ершики вместо микрофонов. Москва – красно-белая!

Даже «Спартак-Алания» из Владикавказа одолел мурзинковых [отсылка к основанному в 1912 году футбольному клубу из Санкт-Петербурга «Мурзинки»]», – сказала Зарема.

  • Исход дерби решил гол Зелимхана Бакаева с пенальти.
  • Сегодня «Спартак» узнает соперника по 1/2 финала Кубка.
  • Жеребьевка запланирована на 20:55 мск.

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +108

    Sergicious 13 минут назад

    Победили только при помощи пенальти и не смогли забить с игры, даже в первом тайме, который Березуцкий назвал худшим для ЦСКА.Такое себе заявление

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    Рейтинг: +925

    Дубина 14 минут назад

    Зарема во всей красе! ахахаах)))))

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