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Воспитанник «Спартака» Руденко: «В дерби болел за ЦСКА»

Нападающий «Химок» Александр Руденко раскрыл свое отношение к «Спартаку». Он не болеет за клуб, несмотря на то что выступал за него ранее.

– Успели уже освоиться в команде?

– Да. Думаю, по играм видно. Я хорошо влился в коллектив, мне все нравится.

Денис Глушаков ждал больше всех?

– Сейчас с ним больше общаемся, в «Спартаке» все-таки вместе играли. Можно сказать, он взял надо мной шефство.

– Обсуждаете с ним «Спартак»?

– Перекинулись парой фраз перед дерби. Я сказал ему, что буду болеть за ЦСКА.

  • Нападающий в «Химках» с февраля.
  • 23-летний Руденко стоит 750 тысяч евро.
  • «Спартак» в дерби минимально победил ЦСКА.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии2
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  • ...
    Рейтинг: +17070

    Persona_non_Grata 1 час назад

    Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты ...

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  • ...
    Рейтинг: +33

    kostilio 1 час назад

    просто привлекает к себе внимания

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