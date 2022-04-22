Воспитанник «Спартака» Руденко: «В дерби болел за ЦСКА»

Нападающий «Химок» Александр Руденко раскрыл свое отношение к «Спартаку». Он не болеет за клуб, несмотря на то что выступал за него ранее.
– Успели уже освоиться в команде?
– Да. Думаю, по играм видно. Я хорошо влился в коллектив, мне все нравится.
– Денис Глушаков ждал больше всех?
– Сейчас с ним больше общаемся, в «Спартаке» все-таки вместе играли. Можно сказать, он взял надо мной шефство.
– Обсуждаете с ним «Спартак»?
– Перекинулись парой фраз перед дерби. Я сказал ему, что буду болеть за ЦСКА.
- Нападающий в «Химках» с февраля.
- 23-летний Руденко стоит 750 тысяч евро.
- «Спартак» в дерби минимально победил ЦСКА.
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Источник: «Р-Спорт»