Ребров – об игровой практике: «Что теперь, сидеть и горевать, говорить, какой я несчастный? Нужно работать»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал игру 1/8 финала Кубка России с «Анжи», в которой он защищал ворота своей команды.

«Игра смотрелась тяжело, особенно второй тайм оставил много нервов. Нам, вратарям, в таких ситуациях очень непросто. Залети мяч, когда бил игрок соперника, неизвестно еще, чем бы все закончилось. Очень тяжелая победа. Не расстроился ли, что соперник не дал мне возможности проявить себя, совершив сейвы? Честно говоря, я бы не расстроился, если бы вообще мяча не коснулся ни разу. Главное – победа и ноль сзади. А сколько там было ударов, честно говоря, не так важно.

Из ворот казалось, что защитники не то что расслабленные, а какие-то уставшие, без эмоций. Сейчас команда в таком состоянии, и ребятам непросто. Я пытался где-то голосом их разозлить, завести, то есть чтобы они понимали: любая ошибка – и можем остаться без Кубка. Тем более в такой ситуации мы были менее года назад, когда играли с «Тосно». Я боялся, что выйдет то же самое, но слава богу, что все закончилось удачно.

То, что я не имел до этого игровой практики, – ну, так сложилась ситуация. И что теперь, сидеть и горевать, говорить, какой я несчастный? Нужно работать, что я и делаю. Я помогаю молодым ребятам. Селихов сейчас травмирован, а Максименко здорово выглядит. Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне сыграть. Естественно, пытаюсь на сто процентов выложиться. Надо продолжать работать и ждать своего шанса. Матчей много, и я думаю, что все сыграем. Это нормальная ситуация во вратарской судьбе», – сказал Ребров.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» – «Анжи» завершился со счетом 1:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В следующем раунде москвичи сыграют с «Уралом».