Максименко: «Спартаку» повезло в матче с «Динамо»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

«Спартак» уступал до 74-й минуты.

Потом дубль оформил Александр Соболев.

Впереди у «Спартака» матч с «Сочи».

«Тяжeлая игра. И морально, и физически. Проигрывали почти всю игру. И два таких момента. Не знаю, даже не момента, наверное. Но, грубо говоря, нам повезло, и мы воспользовались осечкой. Поэтому выиграли. Мы довольны победой однозначно. Но не стоит расслабляться, всe-таки игра уже скоро», – сказал Максименко.