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    Максименко: «Спартаку» повезло в матче с «Динамо»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

    «Тяжeлая игра. И морально, и физически. Проигрывали почти всю игру. И два таких момента. Не знаю, даже не момента, наверное. Но, грубо говоря, нам повезло, и мы воспользовались осечкой. Поэтому выиграли. Мы довольны победой однозначно. Но не стоит расслабляться, всe-таки игра уже скоро», – сказал Максименко.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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    08.04.2024 08:56
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    Комментарии (7)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712557115
    При подавляющем доминировании ментов хряки выиграли. Какой позор. Гыгыгы
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    моэм
    1712559306
    Выиграли потому что на острие атаки появился ВЕЗУНЧИК Соболев - завершатель атаки голом .... и всё это благодаря "гению" рыжего клоуна , враз поумневшего и понявшего , что без Соболева не выиграть ....есть надежда что рыжий хрен додумается выпускать Джикию , чтобы Спартаку перестали и забивать .
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    SLADE2019
    1712567525
    Вполне объективный анализ.
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    Pooodle
    1712569140
    Даже дырявое рыло понимает, что просто повезло! Гы-гы-гы!
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    mahan
    1712576132
    Это, правильно сказано, повезло. Все понимают, даже игроки, что при Абаскале выигрыш возможен только когда очень сильно везет. Команда без тренера.
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    neim
    1712578147
    А ещё больше повезло Максименко, когда Тюкавин немного слабовато пнул мячик, который едва не свалился вратарю Спартак за шиворот. Вот по ржали бы ))).
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    RusPlan
    1712593852
    Максимка, Лещук тебе показал именно твои ошибки, хватит бл_ть тупить и отбивать перед собой. Работать надо на результат а не не красоту. Красиво упал, эфектно отбил, это все на что ты способен
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