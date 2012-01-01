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    Максименко – на записи обращений к фанатам: «Я читать-то особо не умею»

    «Спартак» показал видео, как футболисты команды записывали обращения к болельщикам. Они будут поступать фанатам москвичей по телефону.

    «Я читать-то не умею особо», – сказал по ходу мероприятия вратарь Александр Максименко.

    «Друзья, не пугайтесь, если на ваш телефон поступит звонок с незнакомого номера. Мы хотим вас поблагодарить за прошлый сезон и пригласить на матчи нового», – продолжил голкипер.

    «Обязательно берите трубку, ведь там вы услышите наши голоса», – добавил защитник Николай Рассказов.

    • «Спартак» в прошлом сезоне РПЛ финишировал пятым.
    • В будущем сезоне команда выступит в Лиге Европы.
    • На следующей неделе стартует предсезонный турнир Кубок «Пари-Матч» Премьер в Австрии с участием «Спартака», «Краснодара», ЦСКА, «Ростова».

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Сегодня, 16:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3151

      порт 58 минут назад

      Так по такому принципу и набирают а этот клуб, так что не переживай, ты там не одинок.

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