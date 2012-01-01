Максименко – на записи обращений к фанатам: «Я читать-то особо не умею»

«Спартак» показал видео, как футболисты команды записывали обращения к болельщикам. Они будут поступать фанатам москвичей по телефону.

«Я читать-то не умею особо», – сказал по ходу мероприятия вратарь Александр Максименко.

«Друзья, не пугайтесь, если на ваш телефон поступит звонок с незнакомого номера. Мы хотим вас поблагодарить за прошлый сезон и пригласить на матчи нового», – продолжил голкипер.

«Обязательно берите трубку, ведь там вы услышите наши голоса», – добавил защитник Николай Рассказов.