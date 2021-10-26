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  • Детский тренер Максименко: «Игроку надо добавить наглости. Раньше его глаза горели, а сейчас просто злые»

Детский тренер Максименко: «Игроку надо добавить наглости. Раньше его глаза горели, а сейчас просто злые»

26 октября 2021, 16:37
6

Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, отреагировал на критику в адрес 23-летнего вратаря. Он рекомендовал игроку добавить наглости.

– Ему надо бы добавить наглости, который я не вижу у него в глазах. Когда его только начали подпускать к основе – глаза горели. А сейчас они не светятся, а просто злые. На что он злится – не знаю, но, скорее всего, на результат. Такое не может проходить мимо, все мы люди.

– Многие болельщики делают крайним Максименко.

– Болельщики «Спартака» всегда будут тебя носить на руках, если ты вытащил и играешь на высоком уровне. А теперь вспомните, например, Игоря Акинфеева – у него тоже были спады! После этого стоило Игорю где-то потащить, и его снова носили на руках. У каждого вратаря бывают спады, у некоторых и несколько таких периодов за всю карьеру. Болельщики в большинстве случаев руководствуются промежуточным настроением. Но завтра Саша затащит в РПЛ – и его понесут на руках.

  • Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге.
  • Он пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.
  • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

Детский тренер Максименко: «Любой вратарь может засомневаться в своих действиях из-за того, что творится в защите»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (6)
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Slavan62
1635261630
Да надо с защиты начинать. А то сделали из воротчика крайнего, мальчика для битья
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ab15488
1635264197
Да не злые у него глаза, а испуганные. Боится облажаться, а от этого зажатость и заторможенная реакция.
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Vaulakvas
1635267079
скорее тупые и глупые от безысходности
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Бухбух
1635269703
Акинфеев, в отличие от Максименко, боец. К тому же Максименко косячит в самые важные моменты в матчах, где этого делать никак нельзя, поэтому его сэйвы забываются почти сразу. Ну а спасение Игоря на ЧМ 2018 в 1/8 финала будут помнить очень долго.
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Ганнибал Лектор
1635270858
Если у Максименко проблемы с психологией - то рано ему в основу клуба РПЛ. Признак класса - стабильность.
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житель СПб
1635271814
На самом деле - неплохой вратарь! Желаю ему удачи, справиться с собой. Недавно через такое же испытание прошел Сафонов.
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