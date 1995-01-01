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    Детский тренер Максименко: «Игроку надо добавить наглости. Раньше его глаза горели, а сейчас просто злые»

    Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, отреагировал на критику в адрес 23-летнего вратаря. Он рекомендовал игроку добавить наглости.

    – Ему надо бы добавить наглости, который я не вижу у него в глазах. Когда его только начали подпускать к основе – глаза горели. А сейчас они не светятся, а просто злые. На что он злится – не знаю, но, скорее всего, на результат. Такое не может проходить мимо, все мы люди.

    – Многие болельщики делают крайним Максименко.

    – Болельщики «Спартака» всегда будут тебя носить на руках, если ты вытащил и играешь на высоком уровне. А теперь вспомните, например, Игоря Акинфеева – у него тоже были спады! После этого стоило Игорю где-то потащить, и его снова носили на руках. У каждого вратаря бывают спады, у некоторых и несколько таких периодов за всю карьеру. Болельщики в большинстве случаев руководствуются промежуточным настроением. Но завтра Саша затащит в РПЛ – и его понесут на руках.

    • Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге.
    • Он пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.
    • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

    Детский тренер Максименко: «Любой вратарь может засомневаться в своих действиях из-за того, что творится в защите»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1194

      ab15488 8 минут назад

      Да не злые у него глаза, а испуганные. Боится облажаться, а от этого зажатость и заторможенная реакция.

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      Рейтинг: +115

      Slavan62 51 минуту назад

      Да надо с защиты начинать. А то сделали из воротчика крайнего, мальчика для битья

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