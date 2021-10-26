Детский тренер Максименко: «Игроку надо добавить наглости. Раньше его глаза горели, а сейчас просто злые»

Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, отреагировал на критику в адрес 23-летнего вратаря. Он рекомендовал игроку добавить наглости.

– Ему надо бы добавить наглости, который я не вижу у него в глазах. Когда его только начали подпускать к основе – глаза горели. А сейчас они не светятся, а просто злые. На что он злится – не знаю, но, скорее всего, на результат. Такое не может проходить мимо, все мы люди.

– Многие болельщики делают крайним Максименко.

– Болельщики «Спартака» всегда будут тебя носить на руках, если ты вытащил и играешь на высоком уровне. А теперь вспомните, например, Игоря Акинфеева – у него тоже были спады! После этого стоило Игорю где-то потащить, и его снова носили на руках. У каждого вратаря бывают спады, у некоторых и несколько таких периодов за всю карьеру. Болельщики в большинстве случаев руководствуются промежуточным настроением. Но завтра Саша затащит в РПЛ – и его понесут на руках.

Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге.

Он пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.

«Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

Детский тренер Максименко: «Любой вратарь может засомневаться в своих действиях из-за того, что творится в защите»