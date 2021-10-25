Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге

«Зенит» разгромил «Спартак» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга нанес десять ударов в створ ворот Александра Максименко, семь из которых оказались голевыми.

Вратарь «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ отразил лишь 50% ударов в створ – 17 из 34. Это худший показатель среди вратарей, которые провели минимум два матча в текущем чемпионате России.