Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге

«Зенит» разгромил «Спартак» (7:1) в 12-м туре РПЛ.
Клуб из Санкт-Петербурга нанес десять ударов в створ ворот Александра Максименко, семь из которых оказались голевыми.
Вратарь «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ отразил лишь 50% ударов в створ – 17 из 34. Это худший показатель среди вратарей, которые провели минимум два матча в текущем чемпионате России.
- Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
- 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
- После матча московский клуб сообщил, что главный тренер Руй Витория не будет уволен.
Источник: Opta