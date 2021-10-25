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  • Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге

Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге

25 октября 2021, 13:36
34

«Зенит» разгромил «Спартак» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

Клуб из Санкт-Петербурга нанес десять ударов в створ ворот Александра Максименко, семь из которых оказались голевыми.

Вратарь «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ отразил лишь 50% ударов в створ – 17 из 34. Это худший показатель среди вратарей, которые провели минимум два матча в текущем чемпионате России.

  • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
  • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
  • После матча московский клуб сообщил, что главный тренер Руй Витория не будет уволен.

Источник: Opta
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (34)
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vladimir-7
1635159927
Руй вместо Жиго ставит по центру Рссказова, который заточен под правого защитника, поставил бы лучше Кутепова по центру, а справа Кофрие и поручил бы им на первых порах не бегать вперед, сначала осмотреться, наладить игру в защите, ведь сразу было видно, что соперник готов всё смести. Что касается Макса, то его заездили свои защитники, оставляя один на один с нападающими соперника.
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Espn21
1635160170
Нет игры на выходах,первый гол видел как подают что стоял как столб выйди выбий кулаком, Клаудиньо бьёт останься ближе к линии ворот не ужели такие детские правила не учат ему?это одно означает сам не смотрит свои ошибки после игр,второе кто тренер по вратарём сказать не может, Гвардиола Харта сразу убрал как пришел в МС,хоть посмотрел бы раз как Дасаев на выходных играл.
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Fortuna-Kirov
1635160936
Некогда ему перед игрой тренироваться, причёску бы тут свою успеть уложить!
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slavа0508
1635162391
Все видят что Макс не тянет . Рассказов не тянет и всё равно ставят ...да скамейки нет и это уже вина руководства ...Сложно даже кого то одного упрекать и тренер не о чём (это после первого тура с Рубином писал не под этот состав игру ставить пытается) и состав пора менять . про руководство уже молчу это карма Спартака ..
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svetekanet
1635162402
Селихов просто обязан получить шанс. Это хотя бы справедливо после такой игры Максименко.
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alefreddy
1635162479
Зеленый коридор Селихову и все таки может плавят они Викторию
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ySS
1635163036
С такой бездарной и предсказуемой игрой обороны, ничего удивительного. Парню давно пора отдохнуть и подумать, что ему мешает без ляпов играть в ответственных матчах. Если Ребров и Селихов не готовы, то однозначно надо покупать ещё одного вратаря.
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portero
1635165116
А что его на лавку не отправят отдохнуть....
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serglider
1635171394
Похоже на какой-то очередной развод Федуна на бабки))) Взяли тренера который категорически не хочет работать в России. Сейчас он "почудит" в Спартаке, пока Федуну не надоест, потом положит в карман компенсацию за досрочный разрыв контракта и помашет всем ручкой... Гуд бай Спартак...
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zigbert
1635259036
Пожалуй это самый важный показатель игры вратаря. Максименко к сожалению остановился в росте. Вратарь среднего уровня и плохо что за все эти годы игры в Спартаке совсем не прибавил в мастерстве. Еще одним из важных показателей является количество нанесенных ударов по воротам от игроков соперника, тут и качественная игра всей обороны, и блокированные удары. У Спартака этот показатель был одним из лучших в лиге. Но что случилось с командой в последних двух матчах не поддается объяснению. Здесь необходима работа тренера. Он должен знать эти причины.
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