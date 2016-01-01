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    Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге

    «Зенит» разгромил «Спартак» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

    Клуб из Санкт-Петербурга нанес десять ударов в створ ворот Александра Максименко, семь из которых оказались голевыми.

    Вратарь «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ отразил лишь 50% ударов в створ – 17 из 34. Это худший показатель среди вратарей, которые провели минимум два матча в текущем чемпионате России.

    • Столичный клуб впервые в истории пропустил 7 мячей в чемпионате России.
    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • После матча московский клуб сообщил, что главный тренер Руй Витория не будет уволен.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии27
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      Рейтинг: +1487

      serglider 7 минут назад

      Похоже на какой-то очередной развод Федуна на бабки))) Взяли тренера который категорически не хочет работать в России. Сейчас он "почудит" в Спартаке, пока Федуну не надоест, потом положит в карман компенсацию за досрочный разрыв контракта и помашет всем ручкой... Гуд бай Спартак...

      1
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      Рейтинг: +1095

      balam 55 минут назад

      а он в створе и не бывает.носится по штрафной как отжаренный

      0
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      Рейтинг: +10603

      Cleaner 1 час назад

      Максименко лучший среди худших!

      0
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      Рейтинг: +53531

      portero 1 час назад

      А что его на лавку не отправят отдохнуть....

      2
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      Рейтинг: +3099

      ySS 2 часа назад

      С такой бездарной и предсказуемой игрой обороны, ничего удивительного.
      Парню давно пора отдохнуть и подумать, что ему мешает без ляпов играть в ответственных матчах.
      Если Ребров и Селихов не готовы, то однозначно надо покупать ещё одного вратаря.

      4
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      Рейтинг: +392

      alefreddy 2 часа назад

      Зеленый коридор Селихову и все таки может плавят они Викторию

      2
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      Рейтинг: +216

      svetekanet 2 часа назад

      Селихов просто обязан получить шанс. Это хотя бы справедливо после такой игры Максименко.

      3
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      Рейтинг: +23808

      slavutiq70 2 часа назад

      Все видят что Макс не тянет . Рассказов не тянет и всё равно ставят ...да скамейки нет и это уже вина руководства ...Сложно даже кого то одного упрекать и тренер не о чём (это после первого тура с Рубином писал не под этот состав игру ставить пытается) и состав пора менять . про руководство уже молчу это карма Спартака ..

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      Рейтинг: +3519

      Oldtrafford83 2 часа назад

      Селихов засиделся на банке, давно пора дать ему шанс себя проявить!!!

      2
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      Рейтинг: +81

      Паровоз888 2 часа назад

      Максименко - это ДЫРКА.

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