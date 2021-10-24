Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Витории

24 октября 2021, 21:54
32

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что главный тренер команды Руй Витория сохранит работу, несмотря на разгромное поражение от «Зенита» в 12-м туре РПЛ.

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.

Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – сказал Зеленов.

  • «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.
  • Москвичи занимают 7-е место в таблице РПЛ.
  • Витория возглавляет команду с мая.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1635101971
Руководство понимает свою вину в происходящем. Но,,как понять полную растренированность многих футболистов?
Ответить
Форвард 79
1635102019
Правильно! Пусть дальше клуб мучается! А если честно, то надо не только Руи в отставку, но и полную расформировку состава игроков, тренеров и менеджеров клуба. Другого выхода просто нет
Ответить
Spinorr
1635102436
Тот, кто предложил РуЯ, тот должен первым подать в отставку. Если он честный человек, конечно.
Ответить
rash1959
1635102616
Сейчас надо думать не об увольнении кого либо, а о том, как и за что перечислять бабло игрокам и тренеру. Все деньги только за положительные результаты, а за сегодняшнее вычесть, или даже убрать по нулю из контрактов каждого. Несогласных - на продажу.
Ответить
the teacher
1635102761
да как так, опровергли? гоните ссаными тряпками эту викторию прямо на руй!
Ответить
oyabun
1635103223
Странно, откуда такая быстрая реакция? То есть даже мысли не возникает собрать совет акционеров и там обсудить этот вопрос? По любому "тупо поддерживаем!"? Как еще надо унизить Спартак, чтобы Руя убрать?
Ответить
Fusballer
1635103786
Команда совершенно не сыграна - море пасов в никуда, тактических ошибок, непонимания играми друг друга. Максименко совершенно не умеет командовать защитниками. Это прежде всего работа тренера. Но выбрало то его руководство!
Ответить
mahan
1635105683
К тренеру есть вопросы, но больше вопросов к игрокам, которые играют как говно и руководству клуба, когда купите сильных игроков ?
Ответить
Zloikaksobaka
1635106758
Чего ждут в руководстве не понятно,или Федун хер положил на Спартак и ждет когда его кто нибудь купит, болтаемся в середине таблицы,игры нет, трансферов на усиление нет,тренера взяли хер пойми какого и откуда.
Ответить
CSKA471
1635110684
Причем тут тренер?епт все у всех навиду, парни долго будут плавать в аквариуме, пока его не заменят.
Ответить
Главные новости
Президент «Оренбурга» заявил о потере двух очков в игре со «Спартаком»
08:52
Энрике близок к уходу из «Зенита»
08:43
2
Губерниев высказал пожелание «Спартаку» после ничьей с «Оренбургом»
08:30
1
Шнякин заявил об ошибке судьи в пользу «Краснодара»
08:17
8
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
6
Все новости
Все новости
Итоги шестого тура РПЛ 2026/2027. Скандальный пенальти «Зенита», «Спартак» потерял очки дома
08:49
Тарханов описал Карседо двумя словами
01:27
3
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
1
Мнение Григоряна о скандальной победе «Зенита» над «Факелом»
01:02
4
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
9
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
4
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
6
Лига 1. Ассист Головина помог «Монако» победить «Марсель» (2:0)
Вчера, 23:52
1
Интервью Евсеева после поражения «Динамо Мх» от «Рубина»
Вчера, 23:38
3
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
6
Лапочкин заявил, что игрока «Оренбурга» ошибочно не удалили в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:08
5
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
19
Солари: «Спартаку» всегда тяжело с судейством, но нужно расти самим, а не винить арбитров»
Вчера, 22:43
8
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
Вчера, 22:20
8
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
Вчера, 22:01
9
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
Вчера, 21:44
18
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
Вчера, 21:21
9
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
Вчера, 20:53
5
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
Вчера, 20:43
32
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
Вчера, 19:53
16
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
Вчера, 19:50
22
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
Вчера, 19:45
19
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
Вчера, 19:27
154
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
Вчера, 19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
Вчера, 18:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+