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    В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Витории

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что главный тренер команды Руй Витория сохранит работу, несмотря на разгромное поражение от «Зенита» в 12-м туре РПЛ.

    «Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.

    Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – сказал Зеленов.

    • «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.
    • Москвичи занимают 7-е место в таблице РПЛ.
    • Витория возглавляет команду с мая.

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.10.2021 21:54
    Комментарии27
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      Рейтинг: +1848

      CSKA471 36 минут назад

      Причем тут тренер?епт все у всех навиду, парни долго будут плавать в аквариуме, пока его не заменят.

      0
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      Рейтинг: +13906

      paracetamol 1 час назад

      Пусть Руй остается, я за! А что скажет Зарема?

      0
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      Рейтинг: +11560

      житель СПб 1 час назад

      И правильно на сегодняшний день. Но надо заниматься построением игры!

      0
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      Рейтинг: +68

      Zloikaksobaka 1 час назад

      Чего ждут в руководстве не понятно,или Федун хер положил на Спартак и ждет когда его кто нибудь купит, болтаемся в середине таблицы,игры нет, трансферов на усиление нет,тренера взяли хер пойми какого и откуда.

      0
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      Рейтинг: +1524

      mahan 1 час назад

      К тренеру есть вопросы, но больше вопросов к игрокам, которые играют как говно и руководству клуба, когда купите сильных игроков ?

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      Рейтинг: +647

      kliker 2 часа назад

      Попов привёл это недоразумение, а терпеть его нам.
      Надеюсь, пол года его контракта закончатся наконец в ноябре и его уже можно будет наконец-то уволить без сумасшедших неустоек.
      Вся страна с нетерпением ждёт этой даты.

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      Рейтинг: +13906

      paracetamol > kliker 1 час назад

      Попов неплохо заработал и свалил, - это так естественно!

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      Рейтинг: +647

      kliker > paracetamol 56 минут назад

      Но все вопят - Долой Зарему, а не Долой Попова ))).

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      Рейтинг: +10569

      Cleaner 2 часа назад

      Как можно такого тренера увольнять? Вы что! Руй, ВЕРИМ!!!..)

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      Рейтинг: +61

      saf05 2 часа назад

      Этот . уй сам должен свалить, но бабло то хорошее на старость хватит .

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      Рейтинг: +10569

      Cleaner > saf05 2 часа назад

      Сам не может. Тогда неустойку не выплатят...

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      Рейтинг: +8290

      Fusballer 2 часа назад

      Команда совершенно не сыграна - море пасов в никуда, тактических ошибок, непонимания играми друг друга. Максименко совершенно не умеет командовать защитниками. Это прежде всего работа тренера. Но выбрало то его руководство!

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      Рейтинг: +647

      kliker > Fusballer 1 час назад

      Там почти вся команда - вице-чемпионы России. Вдруг внезапно разучились и не умеют играть. Сколько раз уже в Спартаке было - поливали команду и игроков, которую другой тренер тем же составом приводил к успехам.

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      Рейтинг: +3424

      general.lizyukov 2 часа назад

      Что ещё должно случиться, чтобы это недоразумение выкинули?

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      Рейтинг: +3062

      tarasofka > general.lizyukov 2 часа назад

      я об этом написал в 21:07)

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