В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Витории

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что главный тренер команды Руй Витория сохранит работу, несмотря на разгромное поражение от «Зенита» в 12-м туре РПЛ.
«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.
Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – сказал Зеленов.
- «Зенит» разгромил «Спартак» со счетом 7:1.
- Москвичи занимают 7-е место в таблице РПЛ.
- Витория возглавляет команду с мая.
Источник: «Чемпионат»