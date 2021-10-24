В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Витории

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что главный тренер команды Руй Витория сохранит работу, несмотря на разгромное поражение от «Зенита» в 12-м туре РПЛ.

«Слухи об отставке тренерского штаба не соответствуют действительности. Клуб не принимал таких решений, сам Руй на пресс-конференции также ответил на этот вопрос отрицательно.

Безусловно, это очень тяжелое поражение, за которое нам всем стыдно перед болельщиками и друг перед другом. Но об отставке речи нет, Витория и команда будут вместе работать над тем, чтобы исправить ситуацию», – сказал Зеленов.