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  • Детский тренер Максименко: «Любой вратарь может засомневаться в своих действиях из-за того, что творится в защите»

Детский тренер Максименко: «Любой вратарь может засомневаться в своих действиях из-за того, что творится в защите»

26 октября 2021, 10:55
7

Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, отреагировал на критику в адрес 23-летнего вратаря.

«Переворачивать ситуацию в «Спартаке» нужно не с вратарской позиции, надо во всей команде наводить порядок.

В профессиональной лиге защитники не имеют права допускать такие детские ошибки. Из-за того, что творится на задней линии, любой вратарь может засомневаться в своих действиях.

В моей практике тоже было такое, но ничего. Саша выкарабкается, всe будет нормально – с психикой у него всe в порядке. Прежде чем что-то добавлять, нужно навести порядок в целом. На одном нападении далеко не уедешь. Можно забить пять и пропустить ещe больше», – сказал Ковнеристов.

  • Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге.
  • Он пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.
  • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (7)
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Enter2006
1635237111
Он дно, что тут переворачивать.
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paracetamol
1635239509
Да ладно дыру оправдывать. Я бы гнал его пинком под зад из команды!
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"supermax"
1635241657
ему надо немного посидеть в запасе...психологически отдохнуть...сейчас очень большое давление на него оказываем именно мы...я бы не стал списывать его совсем...но нужно дать шанс селехову раз уж у максименко такой провал сейчас
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Fusballer
1635243567
Хороший вратарь должен уметь управлять линией защиты! А этого как раз и нет! Когда Мостовой забивал - Максименко зачем выбежал вперёд, при том, что Джикия уже догнал зенитовца? В итоге - гол в пустые ворота. Да и в других моментах не выручил. Хотя и защитники тоже накосячили. Максименко пора на лавку садить. В качестве запасного может и сгодится. Вдруг и перерыв на пользу пойдёт.
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NewLife
1635245551
Чувствуется, что детский тренер у Макси был так себе - не научил играть на выходах, видеть поле и выбивать мяч ногами.
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Евгений Лесников
1635249186
В понятие "оборона" ,я так понимаю, входит полное взаимопонимание как вратаря команды,так и игроков защиты...И главный дирижер здесь должен быть именно вратарь,на мой взгляд....В игре Спартака с Зенитом не было главного-надёжной обороны и помощи других линий,чтобы отвести угрозы соперника и самим опасно угрожать воротам ...."кто виноват,и что делать?"-я адресую лично владельцу клуба,его окружению и уважаемому Рую Витории....
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