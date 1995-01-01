Детский тренер Максименко: «Любой вратарь может засомневаться в своих действиях из-за того, что творится в защите»

Хороший вратарь должен уметь управлять линией защиты! А этого как раз и нет! Когда Мостовой забивал - Максименко зачем выбежал вперёд, при том, что Джикия уже догнал зенитовца? В итоге - гол в пустые ворота. Да и в других моментах не выручил. Хотя и защитники тоже накосячили.
Максименко пора на лавку садить. В качестве запасного может и сгодится. Вдруг и перерыв на пользу пойдёт.
Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, отреагировал на критику в адрес 23-летнего вратаря.
«Переворачивать ситуацию в «Спартаке» нужно не с вратарской позиции, надо во всей команде наводить порядок.
В профессиональной лиге защитники не имеют права допускать такие детские ошибки. Из-за того, что творится на задней линии, любой вратарь может засомневаться в своих действиях.
В моей практике тоже было такое, но ничего. Саша выкарабкается, всe будет нормально – с психикой у него всe в порядке. Прежде чем что-то добавлять, нужно навести порядок в целом. На одном нападении далеко не уедешь. Можно забить пять и пропустить ещe больше», – сказал Ковнеристов.
- Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге.
- Он пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.
- «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.