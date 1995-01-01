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    Детский тренер Максименко: «Любой вратарь может засомневаться в своих действиях из-за того, что творится в защите»

    Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, отреагировал на критику в адрес 23-летнего вратаря.

    «Переворачивать ситуацию в «Спартаке» нужно не с вратарской позиции, надо во всей команде наводить порядок.

    В профессиональной лиге защитники не имеют права допускать такие детские ошибки. Из-за того, что творится на задней линии, любой вратарь может засомневаться в своих действиях.

    В моей практике тоже было такое, но ничего. Саша выкарабкается, всe будет нормально – с психикой у него всe в порядке. Прежде чем что-то добавлять, нужно навести порядок в целом. На одном нападении далеко не уедешь. Можно забить пять и пропустить ещe больше», – сказал Ковнеристов.

    • Максименко отразил 50% ударов в створ в текущем сезоне РПЛ. Это худший показатель в лиге.
    • Он пропустил 11 мячей в 2 последних матчах.
    • «Спартак» идет на 7-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии6
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      Рейтинг: +8355

      Fusballer 6 минут назад

      Хороший вратарь должен уметь управлять линией защиты! А этого как раз и нет! Когда Мостовой забивал - Максименко зачем выбежал вперёд, при том, что Джикия уже догнал зенитовца? В итоге - гол в пустые ворота. Да и в других моментах не выручил. Хотя и защитники тоже накосячили.
      Максименко пора на лавку садить. В качестве запасного может и сгодится. Вдруг и перерыв на пользу пойдёт.

      1
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      Рейтинг: +3652

      FENIX-SL 29 минут назад

      только конченые фанаты (фанаты спартака) будут обсирать голкипера после такого
      дырка джикия и прочие вам на что?

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      Рейтинг: +8355

      Fusballer > FENIX-SL 6 минут назад

      А вратарь на что?

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      Рейтинг: +7924

      "supermax" 38 минут назад

      ему надо немного посидеть в запасе...психологически отдохнуть...сейчас очень большое давление на него оказываем именно мы...я бы не стал списывать его совсем...но нужно дать шанс селехову раз уж у максименко такой провал сейчас

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      Рейтинг: +13954

      paracetamol 1 час назад

      Да ладно дыру оправдывать. Я бы гнал его пинком под зад из команды!

      0
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      Рейтинг: +1548

      Enter2006 1 час назад

      Он дно, что тут переворачивать.

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