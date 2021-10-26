Детский тренер Максименко: «Любой вратарь может засомневаться в своих действиях из-за того, что творится в защите»

Вячеслав Ковнеристов, детский тренер голкипера «Спартака» Александра Максименко, отреагировал на критику в адрес 23-летнего вратаря.

«Переворачивать ситуацию в «Спартаке» нужно не с вратарской позиции, надо во всей команде наводить порядок.

В профессиональной лиге защитники не имеют права допускать такие детские ошибки. Из-за того, что творится на задней линии, любой вратарь может засомневаться в своих действиях.

В моей практике тоже было такое, но ничего. Саша выкарабкается, всe будет нормально – с психикой у него всe в порядке. Прежде чем что-то добавлять, нужно навести порядок в целом. На одном нападении далеко не уедешь. Можно забить пять и пропустить ещe больше», – сказал Ковнеристов.