Тедеско – о победе над «Ротором»: «Большое спасибо Максименко»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подытожил матч пятого тура РПЛ против «Ротора» (1:0). Единственный гол команда забила с пенальти.
«Есть определенный прогресс в том, как наши ребята видят зоны, как взаимодействуют в центре. Моменты сегодня у нас были, но нужно забивать. Всегда есть шанс пропустить контратаку. Сегодня Александр Максименко выручил нашу команду несколько раз, за что ему большое спасибо.
В целом я доволен игрой нашей команды в обороне, особенно в первом тайме, когда высоко прессинговали. Во втором тайме надо было забивать, наши ребята побежали вперед. И при таких атаках важно вовремя возвращаться в свои зоны в обороне», – сказал немец.
- «Спартак» идет в таблице вторым.
- Следующий соперник – «Арсенал».
- «Ротор» занимает последнее место.
Источник: «Р-Спорт»