Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Тедеско – о победе над «Ротором»: «Большое спасибо Максименко»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подытожил матч пятого тура РПЛ против «Ротора» (1:0). Единственный гол команда забила с пенальти.

    «Есть определенный прогресс в том, как наши ребята видят зоны, как взаимодействуют в центре. Моменты сегодня у нас были, но нужно забивать. Всегда есть шанс пропустить контратаку. Сегодня Александр Максименко выручил нашу команду несколько раз, за что ему большое спасибо.

    В целом я доволен игрой нашей команды в обороне, особенно в первом тайме, когда высоко прессинговали. Во втором тайме надо было забивать, наши ребята побежали вперед. И при таких атаках важно вовремя возвращаться в свои зоны в обороне», – сказал немец.

    • «Спартак» идет в таблице вторым.
    • Следующий соперник – «Арсенал».
    • «Ротор» занимает последнее место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78694
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru