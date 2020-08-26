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  • Тедеско – о победе над «Ротором»: «Большое спасибо Максименко»

Тедеско – о победе над «Ротором»: «Большое спасибо Максименко»

26 августа 2020, 21:48
8

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подытожил матч пятого тура РПЛ против «Ротора» (1:0). Единственный гол команда забила с пенальти.

«Есть определенный прогресс в том, как наши ребята видят зоны, как взаимодействуют в центре. Моменты сегодня у нас были, но нужно забивать. Всегда есть шанс пропустить контратаку. Сегодня Александр Максименко выручил нашу команду несколько раз, за что ему большое спасибо.

В целом я доволен игрой нашей команды в обороне, особенно в первом тайме, когда высоко прессинговали. Во втором тайме надо было забивать, наши ребята побежали вперед. И при таких атаках важно вовремя возвращаться в свои зоны в обороне», – сказал немец.

  • «Спартак» идет в таблице вторым.
  • Следующий соперник – «Арсенал».
  • «Ротор» занимает последнее место.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Ротор Спартак Максименко Александр Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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oyabun
1598472080
"..В целом я доволен игрой нашей команды в обороне" - удивлен подобной необъективностью от Тедеско. При таком благодушии можно жестко поплатиться в дальнейшем. Сегодня только сэйвы Максименко спасли нас от двух голов.
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житель СПб
1598476289
У команды два вратаря высокого уровня. Зенит может по доброму позавидовать...
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Закат ЕдРа
1598532307
Всем местным хочу сказать. Борат моя *****. И только иногда пускаем его на толпу. Иногда!!!! Если хотите его отдрючить, то пишите: Борат Шлюба))) Я рассмотрю вашу заявку. Но самое главное. у него сейчас гемморой и пока его массажируем только дилдаком с мазью. Мы Зенит и нам это нравиться!!!!!
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