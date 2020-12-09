Максименко вручили «Золотого кабана» и «Гладиатора года» как лучшему игроку «Спартака» в прошлом сезоне

Вратарь «Спартака» Александр Максименко получил призы как лучший футболист команды в прошлом сезоне. Такой выбор сделали болельщики.
«На «Открытие Арене» состоялась церемония вручения традиционных наград лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков — голкиперу Александру Максименко.
Наш вратарь получил призы из рук подопечного благотворительного фонда «Спартак — детям» Матвея Корябкина», – сообщила пресс-служба москвичей.
- «Золотой кабан» вручается с 2002 года. Традиция зародилась на сайте болельщиков красно-белых «ВВ».
- «Гладиатор года» моложе: он был учрежден в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков spartakforum.ru.
- «Спартак» сейчас не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.
Источник: официальный сайт «Спартака»