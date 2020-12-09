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  • Максименко вручили «Золотого кабана» и «Гладиатора года» как лучшему игроку «Спартака» в прошлом сезоне

Максименко вручили «Золотого кабана» и «Гладиатора года» как лучшему игроку «Спартака» в прошлом сезоне

9 декабря 2020, 21:33
6

Вратарь «Спартака» Александр Максименко получил призы как лучший футболист команды в прошлом сезоне. Такой выбор сделали болельщики.

«На «Открытие Арене» состоялась церемония вручения традиционных наград лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков — голкиперу Александру Максименко.

Наш вратарь получил призы из рук подопечного благотворительного фонда «Спартак — детям» Матвея Корябкина», – сообщила пресс-служба москвичей.

  • «Золотой кабан» вручается с 2002 года. Традиция зародилась на сайте болельщиков красно-белых «ВВ».
  • «Гладиатор года» моложе: он был учрежден в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков spartakforum.ru.
  • «Спартак» сейчас не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (6)
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Plyash
1607539711
Сашок,ты действительно лучший,спасибо тебе от всех нас за твою прекрасную игру. Продолжай так же играть за честь нашего великого клуба.
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vka1970
1607545689
Молодец Санёк!!!!!
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DOCTOR PENALTY
1607547908
Ну и времена настали...
Ответить
Из Твери Леха
1607583227
трофеев нет, приходится свои выдумывать.
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