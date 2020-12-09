Максименко вручили «Золотого кабана» и «Гладиатора года» как лучшему игроку «Спартака» в прошлом сезоне

Вратарь «Спартака» Александр Максименко получил призы как лучший футболист команды в прошлом сезоне. Такой выбор сделали болельщики.

«На «Открытие Арене» состоялась церемония вручения традиционных наград лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков — голкиперу Александру Максименко.

Наш вратарь получил призы из рук подопечного благотворительного фонда «Спартак — детям» Матвея Корябкина», – сообщила пресс-служба москвичей.