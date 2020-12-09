Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?

    Максименко вручили «Золотого кабана» и «Гладиатора года» как лучшему игроку «Спартака» в прошлом сезоне

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко получил призы как лучший футболист команды в прошлом сезоне. Такой выбор сделали болельщики.

    «На «Открытие Арене» состоялась церемония вручения традиционных наград лучшему игроку «Спартака» прошлого сезона по версии болельщиков — голкиперу Александру Максименко.

    Наш вратарь получил призы из рук подопечного благотворительного фонда «Спартак — детям» Матвея Корябкина», – сообщила пресс-служба москвичей.

    • «Золотой кабан» вручается с 2002 года. Традиция зародилась на сайте болельщиков красно-белых «ВВ».
    • «Гладиатор года» моложе: он был учрежден в 2017 году интернет-форумом спартаковских болельщиков spartakforum.ru.
    • «Спартак» сейчас не лидирует в РПЛ только ввиду дополнительных показателей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:33
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4483

      playsh 18 минут назад

      Сашок,ты действительно лучший,спасибо тебе от всех нас за твою прекрасную игру.
      Продолжай так же играть за честь нашего великого клуба.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81235
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru