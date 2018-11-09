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    Максименко – об атаке на последних минутах у своих ворот: «У меня замерло сердце»

    Голкипер «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от матча с «Рейнджерс» в Лиге Европы.

    «Когда пропустили третий гол, было тяжеловато. А больше всего сил вытянул, наверное, последний угловой, когда была последняя атака на наши ворота. Там нам, может быть, даже повезло. Но везет сильнейшим.

    Как у меня замерло сердце, вы даже не представляете. Там мячик летал по вратарской, попал в штангу, а я ничего не мог сделать. Это непередаваемые эмоции.

    Спасибо болельщикам, что подгоняли нас после третьего нашего гола, после четвертого. Боккетти сказал, что сегодня не сможет уснуть? Думаю, и я так же. Адреналин в теле просто бурлит. Сальва прав», – сказал Максименко.

    Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

    «Спартак» устроил красивое шоу! Но проблемы остаются

    Источник: ФК «Спартак»

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    09.11.2018 06:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +201

      ajoq 9 ноября 2018, 12:41

      Саша, все будет ок у тебя, главное тренируйся усердно! И опыта наберешься, и уверенность придет, и слабые места в игре подтянешь!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 9 ноября 2018, 12:27

      О сердце тут надо забыть и делать все необходимое что бы не допускать ошибок. Еще у тебя пропала уверенность Александр.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 9 ноября 2018, 10:26

      У меня сердце замирало после каждого пропущенного гола Спартака. голы Шотландцев не были трудовыми просто все залетало и залетало. в первом тайме Максименко был статистом. 2 удара в створ 3 пропущенных гола. а в концовке опять не вратарь спас а фортуна была на стороне Спартака.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 9 ноября 2018, 06:42

      Ты ни чего не мог сделать и в пропущенных мячах тоже Александр.Самая худшая игра вратаря в раме с момента появление его в основном составе.Такое ощущение, что мантры Рианчо подействовали и на тебя.

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