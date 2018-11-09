Максименко – об атаке на последних минутах у своих ворот: «У меня замерло сердце»

Голкипер «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от матча с «Рейнджерс» в Лиге Европы.

«Когда пропустили третий гол, было тяжеловато. А больше всего сил вытянул, наверное, последний угловой, когда была последняя атака на наши ворота. Там нам, может быть, даже повезло. Но везет сильнейшим.

Как у меня замерло сердце, вы даже не представляете. Там мячик летал по вратарской, попал в штангу, а я ничего не мог сделать. Это непередаваемые эмоции.

Спасибо болельщикам, что подгоняли нас после третьего нашего гола, после четвертого. Боккетти сказал, что сегодня не сможет уснуть? Думаю, и я так же. Адреналин в теле просто бурлит. Сальва прав», – сказал Максименко.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Спартак» – «Рейнджерс» завершился со счетом 4:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Российский клуб после четырех игр идет на второй строчке турнирной таблицы группы G с пятью очками. «Рейнджерс» идет следом с таким же количеством очков.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 8 ноября 2018 г.

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