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Максименко, Чернов, Игнатов – в основе «Спартака» на матч с «Рубином»; экс-спартаковцы Зуев, Ломовицкий, Бакаев выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Мозес, Соболев, Николсон.

Запасные: Алексеев, Свинов, Рассказов, Литвинов, Кофрие, Классен, Бакаев, Маркитесов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Шитов.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, В. Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев, Мусаев, Самошников, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Кучаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.

  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на московской «Открытие Банк Арене», которая начнется в 19:00 по Москве.

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Источник: РПЛ

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Сегодня, 17:53
Комментарии1
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    Рейтинг: +13687

    Barmaleushka 2 часа назад

    Кто сегодня победит в батле послематчевого нытья , Лёня или Заря ?

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