Максименко, Чернов, Игнатов – в основе «Спартака» на матч с «Рубином»; экс-спартаковцы Зуев, Ломовицкий, Бакаев выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином».

«Спартак»: Максименко, Чернов, Джикия, Жиго, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Умяров, Мозес, Соболев, Николсон.

Запасные: Алексеев, Свинов, Рассказов, Литвинов, Кофрие, Классен, Бакаев, Маркитесов, Пруцев, Денисов, Мартинс, Шитов.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, В. Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Бакаев, Мусаев, Самошников, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Кучаев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.