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Самошников: «Нельзя говорить, что «Спартак» – средняя команда»

Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

«Спартак» — лидеры: у них хорошая команда, просто всем не везeт. Нельзя говорить, что они — средняя команда.

Мы — самая невезучая команда? В этом году везения меньше. Для ребят в нашей команде из «Спартака» — такой же матч. Сверхотношения не было: у нас все матчи настрой набирать очки.

Боимся вылететь? Мы не думаем об этом. Мы стараемся набирать очки. Стараемся, чтобы как можно меньше было разговоров.

Отношение к отъезду легионеров? Мы не первые, кто потеряли легионеров. Понятно, что мы наигрывали и готовились с ними ко второй части чемпионата. Да, обидно, но ничего не сделаешь. Никого предателями не считаю. Мы все нормально общались», – сказал Самошников.

  • «Спартак» идет 9-м в РПЛ, «Рубин» – 12-м.
  • У «Рубина» 6 матчей подряд без побед.
  • «Спартак» не побеждает «Рубин» дома в РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +537

    El_Chori 1 час назад

    Москвичи вели по ходу встречи, ага... Вам не стыдно? Журналисты, блин...

    1
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    Рейтинг: +16861

    Persona_non_Grata > El_Chori 39 минут назад

    Понаберут коекакеров по объявлению на авито )))

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