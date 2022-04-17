Самошников: «Нельзя говорить, что «Спартак» – средняя команда»

Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Москвичи вели в счете по ходу встречи.

«Спартак» — лидеры: у них хорошая команда, просто всем не везeт. Нельзя говорить, что они — средняя команда.

Мы — самая невезучая команда? В этом году везения меньше. Для ребят в нашей команде из «Спартака» — такой же матч. Сверхотношения не было: у нас все матчи настрой набирать очки.

Боимся вылететь? Мы не думаем об этом. Мы стараемся набирать очки. Стараемся, чтобы как можно меньше было разговоров.

Отношение к отъезду легионеров? Мы не первые, кто потеряли легионеров. Понятно, что мы наигрывали и готовились с ними ко второй части чемпионата. Да, обидно, но ничего не сделаешь. Никого предателями не считаю. Мы все нормально общались», – сказал Самошников.