Самошников: «Нельзя говорить, что «Спартак» – средняя команда»

Москвичи вели по ходу встречи, ага... Вам не стыдно? Журналисты, блин...
Защитник «Рубина» Илья Самошников поделился впечатлениями от матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:1). Москвичи вели в счете по ходу встречи.
«Спартак» — лидеры: у них хорошая команда, просто всем не везeт. Нельзя говорить, что они — средняя команда.
Мы — самая невезучая команда? В этом году везения меньше. Для ребят в нашей команде из «Спартака» — такой же матч. Сверхотношения не было: у нас все матчи настрой набирать очки.
Боимся вылететь? Мы не думаем об этом. Мы стараемся набирать очки. Стараемся, чтобы как можно меньше было разговоров.
Отношение к отъезду легионеров? Мы не первые, кто потеряли легионеров. Понятно, что мы наигрывали и готовились с ними ко второй части чемпионата. Да, обидно, но ничего не сделаешь. Никого предателями не считаю. Мы все нормально общались», – сказал Самошников.
- «Спартак» идет 9-м в РПЛ, «Рубин» – 12-м.
- У «Рубина» 6 матчей подряд без побед.
- «Спартак» не побеждает «Рубин» дома в РПЛ с 2017 года.