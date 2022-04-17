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  • «Стена дыма. Дышать невозможно, бычки кругом». Журавель пожаловался на состояние туалетов на стадионе «Спартака»

«Стена дыма. Дышать невозможно, бычки кругом». Журавель пожаловался на состояние туалетов на стадионе «Спартака»

17 апреля 2022, 14:09
15

«Спартак» не следит за ситуацией в санузлах во время домашних матчей на «Открытие Банк Арене». На эту тему высказался журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель.

«Извините за подробности, но сегодня я зашeл в туалет на домашнем стадионе «Спартака»…

По ходу второго тайма был визит, ещe раз извините, в уборную. У двери туалета плакат с надписями «Дома не курят» и «Зона свободная от курения», а за дверью – просто стена дыма. Дышать невозможно, люди в открытую курят, бычки кругом. И ни одного работника стадиона, кто бы следил за объявленным запретом на курение.

Понятно, что у «Спартака» хватает забот и без задымленных туалетов. Но, по-моему, эта проблема тоже требует решения. В этот дымовой туалет ещe и дети ходят.

«Спартак», обещайте, пожалуйста, как только вы сохраните прописку в РПЛ, вы займeтесь этим вопросом», – написал Журавель.

  • Сейчас москвичи идут в таблице 9-ми.
  • 20 апреля «Спартак» сыграет в Кубке России против ЦСКА.
  • «Открытие Банк Арена» открыта в 2014 году.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (15)
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Беспонтий
1650195192
насрато хоть и ладно неженка какая катакомбы туалета стадиона кирова в семидесятые не видел ещё
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Persona_non_Grata
1650199361
А еще в туалетах писают и какают - БЕЗОБРАЗИЕ !!! ))) Ну а если серьезно - запретами тут проблему не решишь.
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R_a_i_n
1650200305
А вот в туалетах Питера Журавлю понравилось. Там пахнет розами и фиалками. А еще там Зюба его ждет обычно. Журавель обычный приспособленец. Никогда не нравился. К Гене даже уважения больше.
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Romio-xxx
1650204593
Придурок!!!
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SpartakMoskwa
1650210984
Тут не к Спартаку претензии должны быть, у нас народ такой просто, что в Питере что в Черкизоне и на Втб арене одна и таже ситуация
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R_a_i_n
1650292417
ну и кто пожаловался на мои комменты?? Чего я их не вижу? Бармалей, ты что ли? От тебя ответ мне на этой странице пришел, но ни фига нету.
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