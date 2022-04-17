«Стена дыма. Дышать невозможно, бычки кругом». Журавель пожаловался на состояние туалетов на стадионе «Спартака»

«Спартак» не следит за ситуацией в санузлах во время домашних матчей на «Открытие Банк Арене». На эту тему высказался журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель.

«Извините за подробности, но сегодня я зашeл в туалет на домашнем стадионе «Спартака»…

По ходу второго тайма был визит, ещe раз извините, в уборную. У двери туалета плакат с надписями «Дома не курят» и «Зона свободная от курения», а за дверью – просто стена дыма. Дышать невозможно, люди в открытую курят, бычки кругом. И ни одного работника стадиона, кто бы следил за объявленным запретом на курение.

Понятно, что у «Спартака» хватает забот и без задымленных туалетов. Но, по-моему, эта проблема тоже требует решения. В этот дымовой туалет ещe и дети ходят.

«Спартак», обещайте, пожалуйста, как только вы сохраните прописку в РПЛ, вы займeтесь этим вопросом», – написал Журавель.