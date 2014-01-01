Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
3 Тест: дороже фильм или футболист?
Тест: дороже фильм или футболист?

«Стена дыма. Дышать невозможно, бычки кругом». Журавель пожаловался на состояние туалетов на стадионе «Спартака»

«Спартак» не следит за ситуацией в санузлах во время домашних матчей на «Открытие Банк Арене». На эту тему высказался журналист «Матч ТВ» Тимур Журавель.

«Извините за подробности, но сегодня я зашeл в туалет на домашнем стадионе «Спартака»…

По ходу второго тайма был визит, ещe раз извините, в уборную. У двери туалета плакат с надписями «Дома не курят» и «Зона свободная от курения», а за дверью – просто стена дыма. Дышать невозможно, люди в открытую курят, бычки кругом. И ни одного работника стадиона, кто бы следил за объявленным запретом на курение.

Понятно, что у «Спартака» хватает забот и без задымленных туалетов. Но, по-моему, эта проблема тоже требует решения. В этот дымовой туалет ещe и дети ходят.

«Спартак», обещайте, пожалуйста, как только вы сохраните прописку в РПЛ, вы займeтесь этим вопросом», – написал Журавель.

  • Сейчас москвичи идут в таблице 9-ми.
  • 20 апреля «Спартак» сыграет в Кубке России против ЦСКА.
  • «Открытие Банк Арена» открыта в 2014 году.

Новости по теме
Останкинская башня поздравит «Спартак» со 100-летием. Она будет красно-белая 2
Самошников: «Нельзя говорить, что «Спартак» – средняя команда» 2
Николсон: «Я влюбился в «Спартак» и не собираюсь уходить!» 4
Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:09
Комментарии2
...
  • ...
    Рейтинг: +16861

    Persona_non_Grata 7 минут назад

    А еще в туалетах писают и какают - БЕЗОБРАЗИЕ !!! )))
    Ну а если серьезно - запретами тут проблему не решишь.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1403

    Беспонтий 1 час назад

    насрато хоть и ладно
    неженка какая
    катакомбы туалета стадиона кирова в семидесятые не видел ещё

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11