Хинкель: «Максименко провел против «Динамо» выдающийся матч»

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель по итогам матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1) выделил вратаря Александра Максименко. Динамовцы пробили в створ всего два раза.

«Команды с первых минут показали интересную игру. В первом тайме мы чуть больше контролировали ход игры. Мы не сбавили темп после пропущенного гола, показали характер, сравняли счет.

Потом мы заставили «Динамо» ошибиться в своей штрафной, что привело к 11-метровому удару. Выдающийся матч провел Максименко», – сказал Хинкель.

«Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.

«Спартак» в сезоне-2020/21 лидирует в неофициальном чемпионате Москвы: он больше любой другой московской команды набрал очков в дерби (7).

В следующем туре «Спартак» сыграет против «Урала».

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