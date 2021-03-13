Соболев: «Москва – красно-белая»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оставил пост в инстаграме после матча 22-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1). Игрок забил победный мяч с пенальти.
«Москва – красно-белая», – написал Соболев.
- По ходу встречи «Динамо» вело в счете.
- «Спартак» поднялся в таблице РПЛ на 2-е место.
- «Спартак» в сезоне-2020/21 лидирует в неофициальном чемпионате Москвы: он больше любой другой московской команды набрал очков в дерби (семь).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Александра Соболева