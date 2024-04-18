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    Кавазашвили назвал четырех лучших вратарей России

    Бывший вратарь «Зенита», «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера красно-белых Александра Максименко в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0).

    – Феноменально. Что вкладываю в это понятие? Вы можете любой эпитет подобрать, которым можно похвалить человека. Один из лучших вратарей на данный момент в нашем чемпионате.

    – Как раз к вопросу о лучшем. Согласны ли, что Максименко на данном этапе лучший вратарь России и выглядит даже лучше Сафонова?

    – Не могу сказать, прям лучший или нет. Не могу себе этого позволить. У нас на данный момент четыре лучших вратаря: Акинфеев, Сафонов, Максименко и Лантратов.

    – Не стоит ли ему уехать в Европу для дальнейшего прогресса?

    – Он сам должен созреть. Максименко настоящий спартаковский воспитанник и, я думаю, он будет продолжать верно служить своему клубу, как Акинфеев – ЦСКА. Но если он даже куда– то уедет, его никто не осудит.

    • Контракт Максименко со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.
    • В этом сезоне вратарь провел 22 матча.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Комментарии (4)
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    Алексей З
    1713453406
    Не пойму одного , почему сразу в Европу парня справлять ? Сани надо ещё в Спартаке стать незаменимым.
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    СпорЦмен
    1713454473
    Малафеев, Акенфеев, еще были вратарями, дальше парни из подтанцовки!
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    САДЫЧОК
    1713455270
    Максименко чуть выше среднего вратарь. Вратарь это типа Лунина- остальные средние. Из наших только Лантратов что то похоже на сильного вратаря.
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    Suvorov71
    1713459353
    Анзор знает, его не надо учить, сказал, как отрезал
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