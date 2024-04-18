Кавазашвили назвал четырех лучших вратарей России

Бывший вратарь «Зенита», «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили оценил игру голкипера красно-белых Александра Максименко в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0).

– Феноменально. Что вкладываю в это понятие? Вы можете любой эпитет подобрать, которым можно похвалить человека. Один из лучших вратарей на данный момент в нашем чемпионате.

– Как раз к вопросу о лучшем. Согласны ли, что Максименко на данном этапе лучший вратарь России и выглядит даже лучше Сафонова?

– Не могу сказать, прям лучший или нет. Не могу себе этого позволить. У нас на данный момент четыре лучших вратаря: Акинфеев, Сафонов, Максименко и Лантратов.

– Не стоит ли ему уехать в Европу для дальнейшего прогресса?

– Он сам должен созреть. Максименко настоящий спартаковский воспитанник и, я думаю, он будет продолжать верно служить своему клубу, как Акинфеев – ЦСКА. Но если он даже куда– то уедет, его никто не осудит.