Филимонов высказался о вратарях «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов назвал своего фаворита среди голкиперов красно-белых.

– Кто ваш фаворит среди вратарей «Спартака»?

– Я давно говорю, что мне импонирует игра Селихова, но Максименко сейчас выступает тоже уверенно, хорошо. Тренерский штаб выбирает основного голкипера исходя из тренировочного процесса. Хорошо, что есть конкуренция, и играет тот, кто в лучшей форме.