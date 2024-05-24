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    Филимонов высказался о вратарях «Спартака»

    Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов назвал своего фаворита среди голкиперов красно-белых.

    – Кто ваш фаворит среди вратарей «Спартака»?

    – Я давно говорю, что мне импонирует игра Селихова, но Максименко сейчас выступает тоже уверенно, хорошо. Тренерский штаб выбирает основного голкипера исходя из тренировочного процесса. Хорошо, что есть конкуренция, и играет тот, кто в лучшей форме.

    • Александр Селихов в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 11 матчей, в которых пропустил 12 мячей. Александр Максименко провел 28 игр и пропустил 27 мячей, у Ильи Свинова – 3 матча и 10 мячей.
    • «Спартак» с 49 очками занимает 5-е место в РПЛ. Команда пропустила в чемпионате России 32 гола – четвертый показатель после «Зенита» (26), «Краснодара» (29) и «Факела» (31).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (7)
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    SLADE2019
    1716534521
    Ну зачем так Свинова парафинить. Когда он играл, спартаковская защита была проходным двором. Сейчас, когда (не сглазить бы) наметился порядок в обороне, он в воротах не был. Хотя, ему нужна практика. Искать клуб (хотя при новом тренере все может быть). А в Спартак можно Худякова взять - очень неплохое приобретение было бы.
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    Cleaner
    1716536299
    В Спартаке два средненьких вратаришки, которые конкурируют друг с другом...)))
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    Номэд
    1716543446
    Такое впечатление, что у клитора от старости деменция. Только и осталось, что ржать без причины.
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