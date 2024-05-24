Филимонов высказался о вратарях «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов назвал своего фаворита среди голкиперов красно-белых.
– Кто ваш фаворит среди вратарей «Спартака»?
– Я давно говорю, что мне импонирует игра Селихова, но Максименко сейчас выступает тоже уверенно, хорошо. Тренерский штаб выбирает основного голкипера исходя из тренировочного процесса. Хорошо, что есть конкуренция, и играет тот, кто в лучшей форме.
- Александр Селихов в текущем сезоне сыграл за «Спартак» 11 матчей, в которых пропустил 12 мячей. Александр Максименко провел 28 игр и пропустил 27 мячей, у Ильи Свинова – 3 матча и 10 мячей.
- «Спартак» с 49 очками занимает 5-е место в РПЛ. Команда пропустила в чемпионате России 32 гола – четвертый показатель после «Зенита» (26), «Краснодара» (29) и «Факела» (31).