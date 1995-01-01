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Максименко – о победе «Спартака» в Кубке России: «Бог все видит»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился эмоциями от победного финала Кубка России против «Динамо» (2:1).

«До сих пор не осознаю, что мы сотворили. Игра по накалу реально получилась финальной. Везет сильнейшим. Бог все видит. Мы заслужили победу, эти эмоции», – сказал Максименко.

  • «Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.
  • «Динамо» остается без трофеев с 1995 года.
  • Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +362

    Shotlandets86 1 час назад

    По-хорошему то вы вылет заслужили.))) Бога ещë упоминает, типичный свиной долбоëп.)

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    Рейтинг: +31763

    VVM1964 > Shotlandets86 6 минут назад

    Можно подумать вы заслужили больше - игра показала кто есть кто !!!

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