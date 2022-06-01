Максименко – о победе «Спартака» в Кубке России: «Бог все видит»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился эмоциями от победного финала Кубка России против «Динамо» (2:1).
«До сих пор не осознаю, что мы сотворили. Игра по накалу реально получилась финальной. Везет сильнейшим. Бог все видит. Мы заслужили победу, эти эмоции», – сказал Максименко.
- «Спартак» выиграл Кубок России впервые с 2003 года.
- «Динамо» остается без трофеев с 1995 года.
- Новый сезон РПЛ стартует 17 июля.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: ютуб-канал «Спартака»