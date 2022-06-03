Джикия не видел одним глазом в день финала Кубка России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рисковал пропустить финал Кубка России против «Динамо» из-за проблем со зрением.
За несколько часов до начала матча защитник не видел одним глазом. Об этом рассказал бывший директор клубного департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.
- Джикия вышел в стартовом составе на финал.
- Футболист провел на поле 66 минут, после чего его заменил Максимилиано Кофрие.
- «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл турнир впервые с 2003 года.
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Источник: телеграм-канал Леонида Трахтенберга