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Джикия не видел одним глазом в день финала Кубка России

3 июня 2022, 18:22
13

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рисковал пропустить финал Кубка России против «Динамо» из-за проблем со зрением.

За несколько часов до начала матча защитник не видел одним глазом. Об этом рассказал бывший директор клубного департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

  • Джикия вышел в стартовом составе на финал.
  • Футболист провел на поле 66 минут, после чего его заменил Максимилиано Кофрие.
  • «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл турнир впервые с 2003 года.

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Источник: телеграм-канал Леонида Трахтенберга
Россия. Кубок Спартак Динамо Джикия Георгий
Комментарии (13)
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САДЫЧОК
1654272573
Бред ! Если бы не видел или проблема была бы - поставили бы Кофрие ! Логики Ноль- Ванолли весь матч , на него орал !
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ZAITZEFF2011
1654279434
он и двумя глазами видит плохо.
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Plyash
1654283372
Врать не надо своим ребятам,Джи,как не стыдно,тьфу на тебя. Попробуйте закрыть любой глаз и походить так минут 10-15,и я посмотрю,что с вами будет.Вы шагу сделать не сможете,не споткнувшись.Привыкать надо,причём не меньше суток.А тут по полю бегал,лгунишка.
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zigbert
1654324109
Диагноз и характер болезни могут оценить только медики. А Георгию здоровья!
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