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Джикия не видел одним глазом в день финала Кубка России

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рисковал пропустить финал Кубка России против «Динамо» из-за проблем со зрением.

За несколько часов до начала матча защитник не видел одним глазом. Об этом рассказал бывший директор клубного департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг.

  • Джикия вышел в стартовом составе на финал.
  • Футболист провел на поле 66 минут, после чего его заменил Максимилиано Кофрие.
  • «Спартак» победил «Динамо» со счетом 2:1 и выиграл турнир впервые с 2003 года.

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Источник: телеграм-канал Леонида Трахтенберга

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Сегодня, 18:22
Комментарии12
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    Рейтинг: +993

    ZAITZEFF2011 1 минуту назад

    он и двумя глазами видит плохо.

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    Рейтинг: +1045

    mama1991 1 час назад

    Паленку хлещут...

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    Рейтинг: +7614

    R_a_i_n > mama1991 59 минут назад

    бомжи)

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    Рейтинг: +5459

    Павелий > mama1991 52 минуты назад

    Да, вы там поосторожнее с этим! Так и копыта отбросить можно. Только Джикия тут причём?

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    Рейтинг: +98

    NET VOINE > R_a_i_n 25 минут назад

    Бомжи не бомжи...Главное не у всех как у тебя , в башке помет соловьева.

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    Рейтинг: +9189

    САДЫЧОК 1 час назад

    Бред ! Если бы не видел или проблема была бы - поставили бы Кофрие !
    Логики Ноль- Ванолли весь матч , на него орал !

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    Рейтинг: +7614

    R_a_i_n 2 часа назад

    Здоровья капитану!

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    Рейтинг: +98

    NET VOINE > R_a_i_n 1 час назад

    Одноглазый капитан пиратов Джон Сильвер.
    НЕТ ВОЙНЕ.

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    Рейтинг: +7614

    R_a_i_n > NET VOINE 1 час назад

    Ну вообще Джон Сильвер был одноногим, а не одноглазым. Забыл? А войне действительно нет. И фашистам нет. И бомбёжкам Донецка нет. А вот СВО да.

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    Рейтинг: +98

    NET VOINE > R_a_i_n 27 минут назад

    Это другой Джон Сильвер.Тот был одноглазый .У пиратов много схожих имен было.
    Войне нет. Бомбежкам Украины нет. Фашистам нет. Убийцам в Буче нет. Да --бойцам за свою Родину в Украине. Засранным пропагандой соловьева мозгам --нет.

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    Рейтинг: +7614

    R_a_i_n > NET VOINE 23 минуты назад

    У тебя на Соловьева стояк что ли?? Бойцы кстати сидят и суд ожидают в Донецке.

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    Рейтинг: +7614

    R_a_i_n > NET VOINE 22 минуты назад

    И кстати, а где нет бомбежкам Донецка? Или можно?

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