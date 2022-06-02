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«Это непорядочно и не по-мужски». Тихонов – об Умярове, мешавшем Фомину бить пенальти

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал полузащитника Наиля Умярова, который рассказал, как мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

  • Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.
  • Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».

– Как относитесь к поступку Умярова в финале? Когда Фомин бил пенальти, он кричал ему «под руку» и «поддушивал».

– Это не нормально. За это можно было и… В общем, расстроиться можно из-за этого. Так нельзя делать. Ты с этим человеком делаешь одно дело – только в разных командах. Подлостью не назвать, но это не по-мужски. Непорядочно.

Я понимаю, ты очень хочешь выиграть, любыми способами. Но выиграй на футбольном поле, по-футбольному! Ты же представляешь, что у человека на душе в такой момент – ему и так плохо.

– Вы с таким сталкивались?

– У нас так никогда не делали. Другое время было.

  • Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24

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Комментарии12
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    Рейтинг: +6832

    nik55 55 минут назад

    левый пенальти был а что не забил-----есть бог на свете

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    Рейтинг: +1472

    777+ 58 минут назад

    Тихонов прав!!! Умяров своим поведением плюсов себе точно не заработал!!! Не все игроки Спартака так как Умяров "настраивали" Фомина на удар с точки - значит не все потеряно....

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    Рейтинг: +19163

    derrik2000 58 минут назад

    Может, оно, конечно, мягко говоря, некрасиво делать ТАК, как делал Умяров, но, справедливости ради, отмечу, что сейчас в форме К-Б "играют" да-а-алеко не те, кто играл за Спартак, когда Тихонов был в составе.
    Сейчас, по сравнению со СПАРТАКОМ, игрочишки в КБ-форме - лютый колхоз.
    Федуну была нужна во что бы то ни стало победа команды в финале КР.
    В спортивной, бескомпромиссной борьбе, но - ПОБЕДА.
    Что в конечном итоге и сбылось.
    Поступок Умярова, конечно, не очень, но так...
    Даже "мелким спортивным хулиганством" не назовёшь, по моему мнению.
    В конце концов: Фомин - не мальчишка какой-нибудь, а штатный пенальтист ВЗРОСЛОЙ КОМАНДЫ ФК Динамо Москва!

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    Рейтинг: +19163

    derrik2000 > derrik2000 55 минут назад

    Всегда перед пробитием 11-метровых на бьющего игрока в той или иной мере оказывается давление и Фомин уже мог бы и привыкнуть.
    Да и судья мог усмотреть в "приставании" Умярова грубое нарушение, карающееся, как минимум, жёлтой карточкой.
    Однако хоть судья и рядом находился, ЖК Умярову не показал.
    Я не защищаю его, нет.
    Просто рассуждаю на тему "Как не нарушая правил и морально-этических норм, помешать игроку пробить 11-метровый в ворота своей команды".
    ))

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    Рейтинг: +15617

    ilichkadr 1 час назад

    За это можно было и....... в бубен въехать, но после игры.

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    Рейтинг: +24358

    bset 1 час назад

    По-мужски было тогда оператора материть, когда Широков чуть судью не убил? А потом еще и покрывал Широкова. Очень было по-мужски.

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    Рейтинг: +3409

    Enter2006 1 час назад

    Тихонов хорошо стоит на воротах, знаем и видели ))

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    Рейтинг: +365

    Shotlandets86 1 час назад

    Один из немногих, к кому есть реальное уважение, даже свиньëй не назвать, в отличие от местных комментаторов.

    2
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    Рейтинг: +7565

    R_a_i_n > Shotlandets86 1 час назад

    И не говори. Тут столько развелось комментаторов с истиной в последней инстанции.

    0
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    Рейтинг: +10285

    Alekxei Z. 1 час назад

    На поле был судья , мог и ЖК показать если бы это влияло на пробитие.
    Хватит уже это лживое благородство выпячивать.
    Андрей , а там вообще "пахло" 11-метровым ?
    Может Евгеньев по-мужски себя вёл ?
    Тиша , тебя как лоха разводят , помолчи не ведись.

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    Рейтинг: +4607

    алдан2014 1 час назад

    Пенальти левый был. Ну а рассуждения Тиши об этом поступке,в корне неверны. Тоже самое делают защитники когда сбивают нападающих ,дёргают за майки,а тут все го то слова

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    Рейтинг: +988

    alefreddy 1 час назад

    не от большого ума

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