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  • «Это непорядочно и не по-мужски». Тихонов – об Умярове, мешавшем Фомину бить пенальти

«Это непорядочно и не по-мужски». Тихонов – об Умярове, мешавшем Фомину бить пенальти

2 июня 2022, 17:34
21

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал полузащитника Наиля Умярова, который рассказал, как мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

  • Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.
  • Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».

– Как относитесь к поступку Умярова в финале? Когда Фомин бил пенальти, он кричал ему «под руку» и «поддушивал».

– Это не нормально. За это можно было и… В общем, расстроиться можно из-за этого. Так нельзя делать. Ты с этим человеком делаешь одно дело – только в разных командах. Подлостью не назвать, но это не по-мужски. Непорядочно.

Я понимаю, ты очень хочешь выиграть, любыми способами. Но выиграй на футбольном поле, по-футбольному! Ты же представляешь, что у человека на душе в такой момент – ему и так плохо.

– Вы с таким сталкивались?

– У нас так никогда не делали. Другое время было.

  • Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: Sport24
Россия. Кубок Спартак Динамо Фомин Даниил Умяров Наиль Тихонов Андрей
Комментарии (21)
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алдан2014
1654180740
Пенальти левый был. Ну а рассуждения Тиши об этом поступке,в корне неверны. Тоже самое делают защитники когда сбивают нападающих ,дёргают за майки,а тут все го то слова
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Shotlandets86
1654181338
Один из немногих, к кому есть реальное уважение, даже свиньëй не назвать, в отличие от местных комментаторов.
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Enter2006
1654181897
Тихонов хорошо стоит на воротах, знаем и видели ))
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ilichkadr
1654182350
За это можно было и....... в бубен въехать, но после игры.
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derrik2000
1654182474
Может, оно, конечно, мягко говоря, некрасиво делать ТАК, как делал Умяров, но, справедливости ради, отмечу, что сейчас в форме К-Б "играют" да-а-алеко не те, кто играл за Спартак, когда Тихонов был в составе. Сейчас, по сравнению со СПАРТАКОМ, игрочишки в КБ-форме - лютый колхоз. Федуну была нужна во что бы то ни стало победа команды в финале КР. В спортивной, бескомпромиссной борьбе, но - ПОБЕДА. Что в конечном итоге и сбылось. Поступок Умярова, конечно, не очень, но так... Даже "мелким спортивным хулиганством" не назовёшь, по моему мнению. В конце концов: Фомин - не мальчишка какой-нибудь, а штатный пенальтист ВЗРОСЛОЙ КОМАНДЫ ФК Динамо Москва!
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777+
1654182507
Тихонов прав!!! Умяров своим поведением плюсов себе точно не заработал!!! Не все игроки Спартака так как Умяров "настраивали" Фомина на удар с точки - значит не все потеряно....
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nik55
1654182702
левый пенальти был а что не забил-----есть бог на свете
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Ганнибал Лектор
1654186895
"спартак" и "по-мужски" - это вообще из разных галактик. Даже не припомню последний мужской поступок, связанный со спартаком
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lordmrv
1654195496
Бред какой то. А как же вратарь танцует перед пробитием на линии штрафной и сбивает игрока, а как же болельщики свистят? Их всех тоже заставить стоять на месте и молчать?
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Снег
1654695360
Слабак ваш татарин, спартачи - говно человек!
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