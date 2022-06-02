«Это непорядочно и не по-мужски». Тихонов – об Умярове, мешавшем Фомину бить пенальти

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал полузащитника Наиля Умярова, который рассказал, как мешал Даниилу Фомину перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

Умяров советовал Фомину бить в левый угол ворот.

Затем крикнул перед ударом: «Ну сейчас точно промахнешься!».

– Как относитесь к поступку Умярова в финале? Когда Фомин бил пенальти, он кричал ему «под руку» и «поддушивал».

– Это не нормально. За это можно было и… В общем, расстроиться можно из-за этого. Так нельзя делать. Ты с этим человеком делаешь одно дело – только в разных командах. Подлостью не назвать, но это не по-мужски. Непорядочно.

Я понимаю, ты очень хочешь выиграть, любыми способами. Но выиграй на футбольном поле, по-футбольному! Ты же представляешь, что у человека на душе в такой момент – ему и так плохо.

– Вы с таким сталкивались?

– У нас так никогда не делали. Другое время было.

Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.

Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.

До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

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