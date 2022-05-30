Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: что вам подарят на Новый год?
Тест: что вам подарят на Новый год?
2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
3 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске

«17 забил, 18-й промажешь». Умяров рассказал, как мешал Фомину бить пенальти в финале Кубка России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, как мешал Даниилу Фомину из «Динамо» перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

  • Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать.

Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Макси их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался... Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей – не ошибешься».

Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18 промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше вы знаете сами.

На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может он вообще не слышал ничего. Ну а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», – написал Умяров в своем телеграм-канале.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

Новости по теме
Дюков – о финале Кубка России: «Настоящий футбольный праздник»
МакSим: «Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком» 15
Шесть игроков «Спартака» и Фомин – в символической сборной Кубка России 5
Источник: телеграм-канал Наиля Умярова

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

30.05.2022 23:24
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +354

    Shotlandets86 1 час назад

    Быстренько Умяров забыл романтизм Чертаново и пропитался поросячьей гнилью.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1047

    Alex Flash 2 часа назад

    КАК БЫ ЭТОТ ТРЮК С С ПОДСТАВОЙ НЕ СТАЛИ В БУДУЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Защитник прыгает, а соперник ему голову под руку сует.Ведь никуда не денешься,руками как никак а махать придется.А тут и чья-то подставная голова появляется.Аккуратненько локотком в мордочку - и пенальти. Вот если бы они одновременно прыгали - тогда вопросов и не было. А так это называется подстава

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +15876

    житель СПб 2 часа назад

    Сам признался в своей подлости - и это не скрывает. Это красит спартаковцев? Я так не думаю.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +130

    dimazavr > житель СПб 2 часа назад

    В любой ситуации думать надо! Я, сидя на стадионе, как и тысячи других, "колдовали" против Фомина. Сработало!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1464

    Benifacto 3 часа назад

    как сказал великий Яшин: -Незабитый пенальти это вина бьющего!!!

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11