«17 забил, 18-й промажешь». Умяров рассказал, как мешал Фомину бить пенальти в финале Кубка России

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, как мешал Даниилу Фомину из «Динамо» перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.

Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.

До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать.

Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Макси их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался... Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей – не ошибешься».

Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18 промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше вы знаете сами.

На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может он вообще не слышал ничего. Ну а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», – написал Умяров в своем телеграм-канале.

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