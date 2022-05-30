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  • «17 забил, 18-й промажешь». Умяров рассказал, как мешал Фомину бить пенальти в финале Кубка России

«17 забил, 18-й промажешь». Умяров рассказал, как мешал Фомину бить пенальти в финале Кубка России

30 мая 2022, 23:24
20

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал, как мешал Даниилу Фомину из «Динамо» перед пробитием пенальти в финале Кубка России.

  • Фомин пробил выше ворот на 99-й минуте. Благодаря его промаху «Спартак» выиграл турнир.
  • Это первый промах для 25-летнего россиянина с пенальти во взрослой карьере.
  • До этого он реализовал 14 попыток в РПЛ.

«Сам с детства не люблю, когда бьешь пенальти, а кто-то пытается помешать, время тянется вечность и начинаешь нервничать.

Но тут был случай такой, что все средства хороши, когда в такой ситуации пенальти ставят. Считаю еще, что сильно повлияли болельщики, Макси их завел перед ударом, было очень шумно. Думаю, это тоже сыграло важную роль перед ударом.

Я подошел пожелать удачи и пожать руку Дане, он не пожал, настраивался... Потом говорю: «В левый бей, Макси в левый не отобьет. Бей – не ошибешься».

Он все равно молчит, я решил еще поддушить: «17 забил, 18 промажешь». Почему-то цифра 17 в голове была. И перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!». А что было дальше вы знаете сами.

На самом деле, не знаю, конечно, повлияло ли это на него, может он вообще не слышал ничего. Ну а Дане Фомину все равно респект. Так долго с точки без промаха бить. Но это футбол, ошибиться может каждый», – написал Умяров в своем телеграм-канале.

Что было раньше: iPhone 13, фильм «Довод, выход Великобритании из ЕС или 7-й альбом Земфиры?

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Источник: телеграм-канал Наиля Умярова
Россия. Кубок Спартак Динамо Фомин Даниил Умяров Наиль
Комментарии (20)
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Benifacto
1653943416
как сказал великий Яшин: -Незабитый пенальти это вина бьющего!!!
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житель СПб
1653943901
Сам признался в своей подлости - и это не скрывает. Это красит спартаковцев? Я так не думаю.
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Alex Flash
1653947187
КАК БЫ ЭТОТ ТРЮК С С ПОДСТАВОЙ НЕ СТАЛИ В БУДУЩЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ. Защитник прыгает, а соперник ему голову под руку сует.Ведь никуда не денешься,руками как никак а махать придется.А тут и чья-то подставная голова появляется.Аккуратненько локотком в мордочку - и пенальти. Вот если бы они одновременно прыгали - тогда вопросов и не было. А так это называется подстава
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Shotlandets86
1653948061
Быстренько Умяров забыл романтизм Чертаново и пропитался поросячьей гнилью.
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R_a_i_n
1653969693
Маленькие футбольные хитрости, которые не красят. Правда щас многие этим стали заниматься. Все ровно мерзко.
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NewLife
1653981656
Умяров повел себя подло и недостойно в отношении Фомина перед пенальти. Спартаковцы так поступать не должны. Честь дороже любых кубков. Добавил ложку дегтя в радость от победы, балбес.
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alefreddy
1654082902
Не от большого ума такой пиар устроил
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