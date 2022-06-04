«Такого матча в нашем футболе никогда не было». Федун – о победе над «Динамо» в Кубке

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от финала Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Поздравляю всех со столетием и с этим Кубком, который мы завоевали в небывалом матче. За свои 60 с лишним лет я видел много футбольных матчей, но такого по накалу, драматургии, по всему хорошему и плохому, что есть в нашем футболе, никогда не было. Всех с победой!» – сказал Федун.