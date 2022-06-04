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  • «Такого матча в нашем футболе никогда не было». Федун – о победе над «Динамо» в Кубке

«Такого матча в нашем футболе никогда не было». Федун – о победе над «Динамо» в Кубке

4 июня 2022, 19:36
4

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от финала Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Поздравляю всех со столетием и с этим Кубком, который мы завоевали в небывалом матче. За свои 60 с лишним лет я видел много футбольных матчей, но такого по накалу, драматургии, по всему хорошему и плохому, что есть в нашем футболе, никогда не было. Всех с победой!» – сказал Федун.

  • «Спартак» взял Кубок впервые за 19 лет.
  • Федун пришел в клуб 18 лет назад.
  • В мае сообщалось, что Федун вскоре покинет «Спартак».

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Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Федун Леонид
Комментарии (4)
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вальтер79
1654363109
дурачок что бы он говорил если бы фома не промахнулся леня мечтатель)))))))))
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житель СПб
1654368201
Бред. Очень посредственный по игре, хоть и эмоциональный, матч. Безумное и неоправданное самомнение у человека.
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alefreddy
1654410698
матч валидольный без большого преимущества.Хотя старались
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