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Маслов: «От выступления МакSим на финале Кубка была дрожь. Это было нечто»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился впечатлениями от выступления певицы МакSим после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).

«Приятно до дрожи, кода вышла МакSим, это было нечто. Всегда важно побеждать, потому что бывают моменты, когда ты в прекрасной форме, но что-то не то. Вкус победы и психологическое состояние порой важнее физических», – сказал Маслов.

  • Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
  • Фанаты часто поют песню на выездных матчах.
  • Маслов не играет с прошлого года из-за травмы.

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Источник: «Матч ТВ»

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