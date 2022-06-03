Маслов: «От выступления МакSим на финале Кубка была дрожь. Это было нечто»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился впечатлениями от выступления певицы МакSим после финала Кубка России против «Динамо» (2:1).
«Приятно до дрожи, кода вышла МакSим, это было нечто. Всегда важно побеждать, потому что бывают моменты, когда ты в прекрасной форме, но что-то не то. Вкус победы и психологическое состояние порой важнее физических», – сказал Маслов.
- Песня «Знаешь ли ты» – неофициальный гимн фанатов «Спартака».
- Фанаты часто поют песню на выездных матчах.
- Маслов не играет с прошлого года из-за травмы.
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Источник: «Матч ТВ»