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    Кононов: «Усиление в «Спартаке» будет однозначно. Максименко? Этот парень – будущее клуба»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поговорил об усилении команды. Специалист пообещал, что новые игроки еще будут.

    «Мы работаем над тем, чтобы усилить команду. В каких линиях? Я не могу вам сказать, но усиление будет однозначно. Александр Максименко — хороший вратарь, он игрок молодежной сборной. О трансферах я не могу говорить. Все наши трансферы определяет не главный тренер, а руководство.

    Гилерме — хороший футболист, он принес серьезную пользу «Локомотиву», он игрок сборной России. В каком клубе ему быть, решаем не мы, а руководство «Локо». Максименко? Этот парень — будущее «Спартака». А мы дорожим ребятами, которые прошли путь от академии до основной команды», – сказал Кононов.

    • «Спартак» в этом сезоне выступит в Лиге Европы.
    • Кононов впервые начинает сезон со «Спартаком».
    • Следующий соперник москвичей – «Ростов».

    Источник: «Матч ТВ»

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