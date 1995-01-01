Кононов: «Усиление в «Спартаке» будет однозначно. Максименко? Этот парень – будущее клуба»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поговорил об усилении команды. Специалист пообещал, что новые игроки еще будут.

«Мы работаем над тем, чтобы усилить команду. В каких линиях? Я не могу вам сказать, но усиление будет однозначно. Александр Максименко — хороший вратарь, он игрок молодежной сборной. О трансферах я не могу говорить. Все наши трансферы определяет не главный тренер, а руководство.

Гилерме — хороший футболист, он принес серьезную пользу «Локомотиву», он игрок сборной России. В каком клубе ему быть, решаем не мы, а руководство «Локо». Максименко? Этот парень — будущее «Спартака». А мы дорожим ребятами, которые прошли путь от академии до основной команды», – сказал Кононов.