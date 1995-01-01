Максименко: «Играть всю карьеру за «Спартак»? Почему бы и нет!»

Сколько таких балоболов было в Спартаке!
Вратарь «Спартака» Александр Максименко на встрече с болельщиками ответил на вопрос о своем будущем. Игрок – воспитанник москвичей.
«Играть всю карьеру в «Спартаке»? Почему бы и нет!» – передает слова Максименко журналист Максим Алланазаров.
- Вратарь в текущем сезоне РПЛ провел все матчи.
- «Спартак» в таблице идет на шестом месте.
- В следующем туре команда встретится с «Уфой» (20 сентября, пятница).
Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно