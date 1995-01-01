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    Максименко: «Играть всю карьеру за «Спартак»? Почему бы и нет!»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко на встрече с болельщиками ответил на вопрос о своем будущем. Игрок – воспитанник москвичей.

    «Играть всю карьеру в «Спартаке»? Почему бы и нет!» – передает слова Максименко журналист Максим Алланазаров.

    • Вратарь в текущем сезоне РПЛ провел все матчи.
    • «Спартак» в таблице идет на шестом месте.
    • В следующем туре команда встретится с «Уфой» (20 сентября, пятница).

    Цорн заявил, что «Спартак» ориентируется на «Ливерпуль». Пока это незаметно

    Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова

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