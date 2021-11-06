Ребров: «Вратарская бригада «Спартака» в порядке. Я спокоен за Селихова и Максименко»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров оценил набор голкиперов в команде. Сам он ушел на должность функционера.
«И Александр Селихов, и Александр Максименко уже не зеленые пацаны. У них достаточно опыта, чтобы обходиться без такого «отца» на тренировках. Я за них спокоен. И кто бы что сейчас ни говорил, я считаю, что вратарская бригада у нас в порядке. Ошибки и помарки бывают у всех. Не надо раздувать эту проблему. Отсутствие результата — вина не вратарей, а всей команды», – считает Ребров.
- 37-летний Ребров брал со «Спартаком» чемпионство.
- Он в клубе более 10 лет.
- В последних матчах у «Спартака» в воротах играет Селихов.
Источник: официальный сайт «Спартака»