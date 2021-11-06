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    Ребров: «Вратарская бригада «Спартака» в порядке. Я спокоен за Селихова и Максименко»

    Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров оценил набор голкиперов в команде. Сам он ушел на должность функционера.

    «И Александр Селихов, и Александр Максименко уже не зеленые пацаны. У них достаточно опыта, чтобы обходиться без такого «отца» на тренировках. Я за них спокоен. И кто бы что сейчас ни говорил, я считаю, что вратарская бригада у нас в порядке. Ошибки и помарки бывают у всех. Не надо раздувать эту проблему. Отсутствие результата — вина не вратарей, а всей команды», – считает Ребров.

    • 37-летний Ребров брал со «Спартаком» чемпионство.
    • Он в клубе более 10 лет.
    • В последних матчах у «Спартака» в воротах играет Селихов.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    06.11.2021 23:14
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3296

      ySS 1 минуту назад

      Вот бы нам твоё спокойствие...

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      Рейтинг: +3998

      mopecekca 57 минут назад

      что значит спокоен за них?? ты кто, тренер?? сам играл хуже среднего..

      0
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      Рейтинг: +38201

      Project Бабангида 1 час назад

      ..ему ведь даже штанги отвечали французским поцелуем

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