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    Ребров приостановил игровую карьеру и стал техническим координатором «Спартака»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров приостановил игровую карьеру. Он перешел на должность технического координатора.

    «Одна из его функций – помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

    Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру.

    Клуб благодарит Артeма за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения», – написал клуб.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии22
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      Рейтинг: +1491

      serglider 12 минут назад

      Ну и должностей же напридумывают! "Технический координатор"!? Интересно как это будет выглядеть на практике))) Каждый спартаковский футболер напишет свои хотелки на листочках, а он будет бегать к Федуну и озвучивать их...

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      Рейтинг: +30266

      oyabun 15 минут назад

      А я так понял это что то вроде гонца, курьера, мальчика на побегушках. Спартак ведь отчего плохо играет? Команда не понимает или не слышит что от неё хочет тренер. Тренер не понимает ни руководство с непонятными трансферами ни игроков, не выаполняющих свои контрактные обязательства играть на поле на совесть. Вот Ребров и станет связующим звеном между всеми. И игра Спартака засверкает наконец новыми красками.

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      Рейтинг: +1641

      altezzik 42 минуты назад

      То ли "сломанный телефон", то ли "почтальон печкин", то ли "принес-подай". Что за странная должность.

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      Рейтинг: +1581

      gor77 > altezzik 24 минуты назад

      Ох, с этим "Спартаком" и смех и грех!))))
      Ребров теперь - ТОЛМА́Ч - Переводчик!))))
      В древней Руси - должностной, официальный переводчик, посредничавший в беседе между русским человеком и иностранцем.

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      Рейтинг: +12639

      ilichkadr 44 минуты назад

      "Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру"
      Ух, аж дух захватывает от такого жизненного поворота !! 3 года на лавке просидел, уже стали за Артёмку забывать, а тут на тебе - технический координатор. Явно автосалоном попахивает.

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      Рейтинг: +11467

      Литейный4 47 минут назад

      Ребров подстраховался. А то вдруг поставят в раму, а он любитель принимать пятёрочки от Зенита. Надломленная психика болельщиков свиней такого больше не выдержит. Гыгыгы

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      Рейтинг: +11102

      NewLife 56 минут назад

      Дожили. В клубе царит твоя-моя-не-понимай))

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      Рейтинг: +18044

      JTherry > NewLife 37 минут назад

      Ребров может сходить на пресс-конференцию, посидеть в раздевалке, может бензин залить Федуну в машину, дать по заднице игрокам перед выходом на поле... деньги на карту 4 раза в месяц, как в лучших домах Европы...))

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      Рейтинг: +286

      Vitaga 1 час назад

      пздц..... младший помошник седьмого помошника младшего дворника... с зарплатой ген.директора хорошей фирмы. то ли Федун сказочный идиот то ли все левые прилипалы получают бабло за совсем другую работу.. в другой организации... хотя может им изначально ставилась задача развалить клуб изнутри - за это и платят

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      Рейтинг: +5437

      Из Твери Леха 1 час назад

      Что это за дармоедская должность? Что еще за помощь в коммуникации? Они там что ли специально выдумывают их, чтоб было на что бабло спустить? А вообще смешно, что он "приостанавливает" карьеру когда с двумя вратарями творится мрак. По ходу Ребров-то вообще не готов играть. Либо и не хотел вовсе, а просто числился в клубе получая халявные деньги + отстегивая кому-то.

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      Рейтинг: +12639

      ilichkadr > Из Твери Леха 1 час назад

      Танцор с *******/бубнами. По совместительсту переводчиком работает между командой, тренерским штабом и руководством клуба. В свинарнике уже давно твоя/моя не понимайт.
      P.S. Команда это одно, тренерский штаб другое, а руководство соответственно третье. Кто-то же должен собрать всех в кружок!?

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      Рейтинг: +18044

      JTherry 1 час назад

      переводчик с португальского на русский вроде уже есть, с английского - тоже, оказывается с русского на русский не хватало...) и сколько за "координаторство" готов платить Федун..? очень похоже на выход на пенсию - приостановка игровой карьеры...

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      Рейтинг: +67958

      insider_retro 1 час назад

      Интересно, - для улучшения коммуникации, - кого он будет модулировать и кем манипулировать, а кого вытолкнет на пожирание :)))

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