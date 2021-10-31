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  • Ребров приостановил игровую карьеру и стал техническим координатором «Спартака»

Ребров приостановил игровую карьеру и стал техническим координатором «Спартака»

31 октября 2021, 15:21
39

Вратарь «Спартака» Артем Ребров приостановил игровую карьеру. Он перешел на должность технического координатора.

«Одна из его функций – помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру.

Клуб благодарит Артeма за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения», – написал клуб.

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (39)
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Блямба
1635683317
Реакция не подвела вратаря.) А то поставят седьмого ноября под Локомотив(как их разберёшь?) и здравствуй,.. и прощай...
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Fusballer
1635683877
Испугался, что его на поле выпустят)
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ivany4
1635684982
Решение смелое, вот только как быстро появиться результат. Главное до конца ноября не опуститься ниже 9 места.
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vladimir-7
1635685489
Вот, оказывается, какой надстройки не хватало – переводчика между командой, тренерским штабом и руководством клуба, теперь будет понятно, что хочет Федун, что хочет тренерский штаб и что хотят игроки, а Зеленов донесет все эти желания до болельщиков. Надо же, скоро сто лет клубу, а только сейчас додумались, чего не хватало спартаку.
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insider_retro
1635686119
Интересно, - для улучшения коммуникации, - кого он будет модулировать и кем манипулировать, а кого вытолкнет на пожирание :)))
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JTherry
1635686261
переводчик с португальского на русский вроде уже есть, с английского - тоже, оказывается с русского на русский не хватало...) и сколько за "координаторство" готов платить Федун..? очень похоже на выход на пенсию - приостановка игровой карьеры...
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Из Твери Леха
1635686859
Что это за дармоедская должность? Что еще за помощь в коммуникации? Они там что ли специально выдумывают их, чтоб было на что бабло спустить? А вообще смешно, что он "приостанавливает" карьеру когда с двумя вратарями творится мрак. По ходу Ребров-то вообще не готов играть. Либо и не хотел вовсе, а просто числился в клубе получая халявные деньги + отстегивая кому-то.
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NewLife
1635687591
Дожили. В клубе царит твоя-моя-не-понимай))
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oyabun
1635690056
А я так понял это что то вроде гонца, курьера, мальчика на побегушках. Спартак ведь отчего плохо играет? Команда не понимает или не слышит что от неё хочет тренер. Тренер не понимает ни руководство с непонятными трансферами ни игроков, не выаполняющих свои контрактные обязательства играть на поле на совесть. Вот Ребров и станет связующим звеном между всеми. И игра Спартака засверкает наконец новыми красками.
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zigbert
1635698574
Наверняка возьмут еще одного вратаря. Место освободилось.
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