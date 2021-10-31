Ребров приостановил игровую карьеру и стал техническим координатором «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров приостановил игровую карьеру. Он перешел на должность технического координатора.
«Одна из его функций – помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.
Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру.
Клуб благодарит Артeма за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения», – написал клуб.
- В основе «Спартака» остается 2 вратаря: Александр Максименко и Александр Селихов.
- 37-летний Ребров брал со «Спартаком» чемпионство.
- Он в клубе более 10 лет.
Источник: официальный сайт «Спартака»