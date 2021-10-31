Ребров приостановил игровую карьеру и стал техническим координатором «Спартака»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров приостановил игровую карьеру. Он перешел на должность технического координатора.

«Одна из его функций – помощь в коммуникации между командой, тренерским штабом и руководством клуба.

Для успешного выполнения поставленной задачи Ребров приостанавливает игровую карьеру.

Клуб благодарит Артeма за высочайший профессионализм, который вратарь демонстрировал все годы в «Спартаке», и смелость при принятии этого решения», – написал клуб.