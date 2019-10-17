Максименко: «Внимательно изучил график соперников «Спартака». Сейчас для нас все очки на вес золота»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко изучил календарь. Его команда в таблице идет на 12 месте.

«Я внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь. Не могу назвать их легкими. Недооценивать другие команды нельзя ни в коем случае. Сейчас для нас все очки на вес золота», – сказал голкипер.