Максименко: «Внимательно изучил график соперников «Спартака». Сейчас для нас все очки на вес золота»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко изучил календарь. Его команда в таблице идет на 12 месте.
«Я внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь. Не могу назвать их легкими. Недооценивать другие команды нельзя ни в коем случае. Сейчас для нас все очки на вес золота», – сказал голкипер.
- Завтра, 19 октября, «Спартак» сыграет в 13 туре РПЛ с «Рубином».
- На этой неделе «Спартак» возглавил Доменико Тедеско.
- Максименко последние десять дней провел в молодежной сборной России.
Источник: инстаграм «Спартака»