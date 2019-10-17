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  • Максименко: «Внимательно изучил график соперников «Спартака». Сейчас для нас все очки на вес золота»

Максименко: «Внимательно изучил график соперников «Спартака». Сейчас для нас все очки на вес золота»

17 октября 2019, 23:58
2

Вратарь «Спартака» Александр Максименко изучил календарь. Его команда в таблице идет на 12 месте.

«Я внимательно изучил график соперников на октябрь и ноябрь. Не могу назвать их легкими. Недооценивать другие команды нельзя ни в коем случае. Сейчас для нас все очки на вес золота», – сказал голкипер.

  • Завтра, 19 октября, «Спартак» сыграет в 13 туре РПЛ с «Рубином».
  • На этой неделе «Спартак» возглавил Доменико Тедеско.
  • Максименко последние десять дней провел в молодежной сборной России.

Источник: инстаграм «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (2)
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oyabun
1571372856
Как то хотелось надеяться что Александр использует паузу для усиленных тренировок и изучения опыта вратарей с мировым именем. А он оказывается графики изучает..
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Старикан
1571373787
Это по нашему: сначала загнать себя в задницу, а потом героически из неё выбираться....
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