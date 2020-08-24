Максименко, Круговой, Чалов – в составе молодежной сборной на матчи отбора Евро-2021 с Болгарией и Польшей

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал список игроков для матчей отборочного цикла Евро-2021 против болгар и поляков. Они состоятся в сентябре.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Данил Степанов («Ротор»), Артeм Голубев («Уфа»).

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба — «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал» Тула), Александр Ломовицкий («Химки»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Фeдор Чалов (ЦСКА Москва).