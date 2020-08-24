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  • Максименко, Круговой, Чалов – в составе молодежной сборной на матчи отбора Евро-2021 с Болгарией и Польшей

Максименко, Круговой, Чалов – в составе молодежной сборной на матчи отбора Евро-2021 с Болгарией и Польшей

24 августа 2020, 16:48
5

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал список игроков для матчей отборочного цикла Евро-2021 против болгар и поляков. Они состоятся в сентябре.

Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Данил Степанов («Ротор»), Артeм Голубев («Уфа»).

Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба — «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал» Тула), Александр Ломовицкий («Химки»), Данил Глебов («Ростов»).

Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Фeдор Чалов (ЦСКА Москва).

  • Матч с Болгарией – 4 сентября, «Арена Химки».
  • Встреча с поляками – 8 сентября, Лодзь.
  • Россия возглавляет отборочную группу.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Максименко Александр Круговой Данил Чалов Федор
Комментарии (5)
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Черкизовский Кот
1598277906
Целых пять Данилов.
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Nevsky_RU
1598278519
Мостовой уже не пролазит по возрасту?
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paracetamol
1598282013
И эта шелупонь, во главе с физруком, хочет кого-то обыграть?
Ответить
Александ1982
1598294174
Удачи молодым!!! будем ждать победы!!
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Hektor 84
1598383659
Я вот не пойму космический Стас нам постоянно бред заливает. Рассказов лавку полирует, почему его вызвали. И главная тупость с его стороны вызвать в старшую сборную три вратаря пенсионера, и ни одного из молодежки. Ладно Адамов еще не созрел, а вот Сафонова или Максименко мог в старшую вызвать набраться опыта. Пока этот усатый хер в сборной будут играть пенсионеры, а молодежь так и будет киснуть в молодежке.
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