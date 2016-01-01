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    Максименко, Круговой, Чалов – в составе молодежной сборной на матчи отбора Евро-2021 с Болгарией и Польшей

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов назвал список игроков для матчей отборочного цикла Евро-2021 против болгар и поляков. Они состоятся в сентябре.

    Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Данил Степанов («Ротор»), Артeм Голубев («Уфа»).

    Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба — «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал» Тула), Александр Ломовицкий («Химки»), Данил Глебов («Ростов»).

    Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Фeдор Чалов (ЦСКА Москва).

    • Матч с Болгарией – 4 сентября, «Арена Химки».
    • Встреча с поляками – 8 сентября, Лодзь.
    • Россия возглавляет отборочную группу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 16:48
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7878

      paracetamol 43 минуты назад

      И эта шелупонь, во главе с физруком, хочет кого-то обыграть?

      0
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      Рейтинг: +1028

      Nevsky_RU 1 час назад

      Мостовой уже не пролазит по возрасту?

      0
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      Рейтинг: +2949

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Целых пять Данилов.

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