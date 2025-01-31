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Клуб Миранчука подписал вингера «Ньюкасла»

Вингер Мигель Альмирон перешел из «Ньюкасла» в «Атланту Юнайтед», в которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

30-летний парагваец подписал контракт с американским клубом до конца 2027 года с возможностью продления еще на один сезон в МЛС.

  • По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 9,55 миллиона евро.
  • Альмирон уже выступал за «Атланту Юнайтед» в 2017-2018 годах. В 2018-м он выиграл с ней Кубок МЛС – главный трофей сезона.
  • В этом сезоне он провел за «Ньюкасл» 14 матчей.
  • «Атланта» продала парагвайца английскому клубу в январе 2019 года за 24 миллиона евро.

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Источник: официальный сайт «Атланты Юнайтед»

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