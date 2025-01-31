Клуб Миранчука подписал вингера «Ньюкасла»

Вингер Мигель Альмирон перешел из «Ньюкасла» в «Атланту Юнайтед», в которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

30-летний парагваец подписал контракт с американским клубом до конца 2027 года с возможностью продления еще на один сезон в МЛС.