Клуб Миранчука подписал вингера «Ньюкасла»

Вингер Мигель Альмирон перешел из «Ньюкасла» в «Атланту Юнайтед», в которой выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
30-летний парагваец подписал контракт с американским клубом до конца 2027 года с возможностью продления еще на один сезон в МЛС.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 9,55 миллиона евро.
- Альмирон уже выступал за «Атланту Юнайтед» в 2017-2018 годах. В 2018-м он выиграл с ней Кубок МЛС – главный трофей сезона.
- В этом сезоне он провел за «Ньюкасл» 14 матчей.
- «Атланта» продала парагвайца английскому клубу в январе 2019 года за 24 миллиона евро.