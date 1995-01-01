Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    3 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране

    Экс-скаут «Зенита: «Могли подписать Зиеша, оставалось только поставить подпись. Но нет – давайте возьмем Мака»

    Бывший скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал о несостоявшихся трансферах команды в период, когда главным тренером петербуржцев был Мирча Луческу.

    «Ни один здравомыслящий человек не будет менять Гарая на Новосельцева. На замену Гараю у нас были Линделеф, Глик и Максимович. Когда мы благополучно от всех отказались, а 30 августа стало понятно, что Гарай уходит, вариантов уже было, как ты понимаешь, не очень много.

    Тогда мне позвонило руководство: «Что думаешь про Новосельцева?» Я спросил: а что думает Луческу, он же должен согласовать игрока в первую очередь. Мне сказали, что Мирча не против.

    После всех тех возможностей по усилению, которые были готовы к июню 2016-го и которые были дружно закопаны, в конце августа уже было понятно, что никого стоящего на замену Гараю (да и не только ему) мы не купим.

    В то трансферное окно мы могли подписывать Хакима Зиеша из «Твенте», все было готово, все договоренности достигнуты, агент уже побывал в Петербурге, оставалось только поставить подписи. Но нет – давайте возьмем Роберта Мака.

    Такая же история с Мигелем Альмироном, Сашей Зинченко, рядом других игроков. Я назвал только тех, по кому оставалось лишь дать добро, все договоренности уже были достигнуты или были максимально близки к этому», – сказал Евменов и интервью Sports.ru.

    Экс-скаут «Зенита»: «Малкома никогда не было в наших списках. Игроки «Барсы» – это не селекция, а пиар»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: -1290

      зинет недоклуб 2 минуты назад

      позор зенетки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +548

      Радио1000шумеров 7 минут назад

      Могли подписать Месси, оставалось только поставить подпись. Но нет – давайте возьмем Сутормина)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +406

      Йост 26 минут назад

      Своих воспитывать надо. И деньги целее и надежнее, так как своего всегда лучше знаешь, чем сранного легионера...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Himik356 > Йост 13 минут назад

      Зинченко не легионер.
      Хоть и позиции разные но стоит пятерых Новосельцевых

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80617
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru