Экс-скаут «Зенита: «Могли подписать Зиеша, оставалось только поставить подпись. Но нет – давайте возьмем Мака»

Бывший скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал о несостоявшихся трансферах команды в период, когда главным тренером петербуржцев был Мирча Луческу.

«Ни один здравомыслящий человек не будет менять Гарая на Новосельцева. На замену Гараю у нас были Линделеф, Глик и Максимович. Когда мы благополучно от всех отказались, а 30 августа стало понятно, что Гарай уходит, вариантов уже было, как ты понимаешь, не очень много.

Тогда мне позвонило руководство: «Что думаешь про Новосельцева?» Я спросил: а что думает Луческу, он же должен согласовать игрока в первую очередь. Мне сказали, что Мирча не против.

После всех тех возможностей по усилению, которые были готовы к июню 2016-го и которые были дружно закопаны, в конце августа уже было понятно, что никого стоящего на замену Гараю (да и не только ему) мы не купим.

В то трансферное окно мы могли подписывать Хакима Зиеша из «Твенте», все было готово, все договоренности достигнуты, агент уже побывал в Петербурге, оставалось только поставить подписи. Но нет – давайте возьмем Роберта Мака.

Такая же история с Мигелем Альмироном, Сашей Зинченко, рядом других игроков. Я назвал только тех, по кому оставалось лишь дать добро, все договоренности уже были достигнуты или были максимально близки к этому», – сказал Евменов и интервью Sports.ru.

Экс-скаут «Зенита»: «Малкома никогда не было в наших списках. Игроки «Барсы» – это не селекция, а пиар»