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  • Экс-скаут «Зенита: «Могли подписать Зиеша, оставалось только поставить подпись. Но нет – давайте возьмем Мака»

Экс-скаут «Зенита: «Могли подписать Зиеша, оставалось только поставить подпись. Но нет – давайте возьмем Мака»

18 ноября 2020, 17:45
16

Бывший скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал о несостоявшихся трансферах команды в период, когда главным тренером петербуржцев был Мирча Луческу.

«Ни один здравомыслящий человек не будет менять Гарая на Новосельцева. На замену Гараю у нас были Линделеф, Глик и Максимович. Когда мы благополучно от всех отказались, а 30 августа стало понятно, что Гарай уходит, вариантов уже было, как ты понимаешь, не очень много.

Тогда мне позвонило руководство: «Что думаешь про Новосельцева?» Я спросил: а что думает Луческу, он же должен согласовать игрока в первую очередь. Мне сказали, что Мирча не против.

После всех тех возможностей по усилению, которые были готовы к июню 2016-го и которые были дружно закопаны, в конце августа уже было понятно, что никого стоящего на замену Гараю (да и не только ему) мы не купим.

В то трансферное окно мы могли подписывать Хакима Зиеша из «Твенте», все было готово, все договоренности достигнуты, агент уже побывал в Петербурге, оставалось только поставить подписи. Но нет – давайте возьмем Роберта Мака.

Такая же история с Мигелем Альмироном, Сашей Зинченко, рядом других игроков. Я назвал только тех, по кому оставалось лишь дать добро, все договоренности уже были достигнуты или были максимально близки к этому», – сказал Евменов и интервью Sports.ru.

Экс-скаут «Зенита»: «Малкома никогда не было в наших списках. Игроки «Барсы» – это не селекция, а пиар»

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Мак Роберт Глик Камиль Максимович Никола Новосельцев Иван Линделеф Виктор Зинченко Александр Зиеш Хаким Альмирон Мигель Луческу Мирча
Комментарии (16)
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Йост
1605711535
Своих воспитывать надо. И деньги целее и надежнее, так как своего всегда лучше знаешь, чем сранного легионера...
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_Marqella_
1605714214
От куда вылез этот агент??? Хрень какую то несёт...
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ilichkadr
1605714946
Антоша, а что это ты помалкиваешь об Эрнани? Глик и Максимович это нечто, просто песня. Где они сейчас? Вовремя тебя выкинули из Зенита, иначе бегали бы в Питере неприкаянные марокканцы с парагвайцами.
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Chehofff
1605715329
Ну, это же всемирно известный скаут Евменов. Миллер, Медведев и Главный Тренер ежедневно советуются с ним. И ежедневно докладывают ему о своих мыслях и планах по подписанию игроков. Ха-ха-ха. =)))
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Makaweli
1605718121
Не факт что Зиеш заиграл бы в Зените, Просто Зиеш заиграл там где заигрывают почти все молодые хорошие футболисты!
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Psih86
1605719327
Хорошо что не взяли Зиеша. Сейчас парень топ и играет классно, у вас бы загубил карьеру...
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a s
1605727247
Ecли делаете cтавки >>> stavka-info.ru
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sploshnovalena
1605731741
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ===----- https://take.im/nKcHg
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GammiD
1605779838
Но нет – давайте возьмем Роберта Мака. - не возьми вы Мака может он был бы сейчас на месте Зиеша...
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Garrincha58
1605796307
понятно что ничего не понятно до сих пор как в Зените работает скаутский отдел понятно лишь одно говняно он работает, а остальное всё понятно так и играет команда на европейской арене тоесть никак, а просто там присутствует время от времени но теперь точно пару тройку сезонов их там не будет
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