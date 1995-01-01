Экс-скаут «Зенита»: «Малкома никогда не было в наших списках. Игроки «Барсы» – это не селекция, а пиар»

Ниче страшного! Главное, что человек хороший (наверное)! И подлечится за счет казны. Все-таки ему здоровье важнее, чем тысячам бабулек, которых на эти деньги можно было всю оставшуюся жизнь лечить.
Позор воровской голубятне!
Бывший скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал о трансфере бразильца Малкома из «Барселоны» в «Зенит» за 40 миллионов евро.
– В каких списках был Малком?
– Малком никогда не фигурировал в наших списках, потому что игроки «Барселоны» – это не селекция. Это уже журналистика, пиар, что-то из этого рода.
– Малком – единственный случай не согласованного с селекцией трансфера за полтора года?
– Да, но я не считаю это проблемой. Клуб не обязан согласовывать каждый трансфер с селекционным отделом – это же просто вопрос структуры и принятия решений.
Трансфер Малкома казался знаковым. Топ-игрок, какие-то завязки товарищеских матчей с «Барселоной», поездка Медведева – все скрутилось в один клубок. Летом 2019-го казалось, что это железобетонная сделка.
– Ты еще не сказал ничего плохого о Малкоме, но по тону я чувствую негатив. Откуда он? Травмы нельзя было предсказать.
– Когда ты подписываешь игрока за 40 миллионов, ожидаешь, что они сразу будут работать. Наверное, эти деньги могли бы работать по-другому, но сейчас любые мои слова будут восприниматься как злорадство. Злорадствовать совершенно не хочется.
Мы рассчитывали, что Малком будет играть все матчи. Надеюсь, что деньги за его трансфер когда-то начнут окупаться.
- Малком перешел в «Зенит» в августе 2019-го.
- Бразилец провел 26 матчей за клуб из Санкт-Петербурга и забил пять мячей.
- Из-за травм он ни разу не сыграл за «Зенит» в Лиге чемпионов.
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