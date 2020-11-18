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  • Экс-скаут «Зенита»: «Малкома никогда не было в наших списках. Игроки «Барсы» – это не селекция, а пиар»

Экс-скаут «Зенита»: «Малкома никогда не было в наших списках. Игроки «Барсы» – это не селекция, а пиар»

18 ноября 2020, 13:46
7

Бывший скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал о трансфере бразильца Малкома из «Барселоны» в «Зенит» за 40 миллионов евро.

– В каких списках был Малком?

– Малком никогда не фигурировал в наших списках, потому что игроки «Барселоны» – это не селекция. Это уже журналистика, пиар, что-то из этого рода.

– Малком – единственный случай не согласованного с селекцией трансфера за полтора года?

– Да, но я не считаю это проблемой. Клуб не обязан согласовывать каждый трансфер с селекционным отделом – это же просто вопрос структуры и принятия решений.

Трансфер Малкома казался знаковым. Топ-игрок, какие-то завязки товарищеских матчей с «Барселоной», поездка Медведева – все скрутилось в один клубок. Летом 2019-го казалось, что это железобетонная сделка.

– Ты еще не сказал ничего плохого о Малкоме, но по тону я чувствую негатив. Откуда он? Травмы нельзя было предсказать.

– Когда ты подписываешь игрока за 40 миллионов, ожидаешь, что они сразу будут работать. Наверное, эти деньги могли бы работать по-другому, но сейчас любые мои слова будут восприниматься как злорадство. Злорадствовать совершенно не хочется.

Мы рассчитывали, что Малком будет играть все матчи. Надеюсь, что деньги за его трансфер когда-то начнут окупаться.

  • Малком перешел в «Зенит» в августе 2019-го.
  • Бразилец провел 26 матчей за клуб из Санкт-Петербурга и забил пять мячей.
  • Из-за травм он ни разу не сыграл за «Зенит» в Лиге чемпионов.

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Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Зенит Барселона Малком
Комментарии (7)
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PAREVG.
1605705880
Зато он приносит пользу в ЛЧ, для которой его и покупали... 0 голов, 0 пасов, 0 матчей, 0 минут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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raritet
1605706060
Тут не нужно быть селекционером. Достаточно увидеть его усики. Тип , скорее больше для фильмов , на роли второго плана: мелкий интриган, карманный воришка, дешевый сердцеед...все , что угодно , но не футболист. Кстати, пока он не оказался в Зените , никогда о нем и не слышал. Считаю, что это откровенное кидалово. Но кто то должен же отвечать за все это безобразие и невольно вспомнишь, хотя я совсем не любитель этого персонажа Иосиф Виссарионович Сталин, его как бы он был сегодня к месту...
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Ганнибал Лектор
1605724603
Ну да, тут он прав. Селекция - это когда нашли за недорого и вырастили. А когда взяли втридорога с лавки ТОП-клуба... ну да, тут пиара больше, чем смысла
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Ziklop
1605771889
лично Медведев вел переговоры, по покупке порченного товара
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