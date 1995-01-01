Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Экс-скаут «Зенита»: «Малкома никогда не было в наших списках. Игроки «Барсы» – это не селекция, а пиар»

    Бывший скаут «Зенита» Антон Евменов рассказал о трансфере бразильца Малкома из «Барселоны» в «Зенит» за 40 миллионов евро.

    – В каких списках был Малком?

    – Малком никогда не фигурировал в наших списках, потому что игроки «Барселоны» – это не селекция. Это уже журналистика, пиар, что-то из этого рода.

    – Малком – единственный случай не согласованного с селекцией трансфера за полтора года?

    – Да, но я не считаю это проблемой. Клуб не обязан согласовывать каждый трансфер с селекционным отделом – это же просто вопрос структуры и принятия решений.

    Трансфер Малкома казался знаковым. Топ-игрок, какие-то завязки товарищеских матчей с «Барселоной», поездка Медведева – все скрутилось в один клубок. Летом 2019-го казалось, что это железобетонная сделка.

    – Ты еще не сказал ничего плохого о Малкоме, но по тону я чувствую негатив. Откуда он? Травмы нельзя было предсказать.

    – Когда ты подписываешь игрока за 40 миллионов, ожидаешь, что они сразу будут работать. Наверное, эти деньги могли бы работать по-другому, но сейчас любые мои слова будут восприниматься как злорадство. Злорадствовать совершенно не хочется.

    Мы рассчитывали, что Малком будет играть все матчи. Надеюсь, что деньги за его трансфер когда-то начнут окупаться.

    • Малком перешел в «Зенит» в августе 2019-го.
    • Бразилец провел 26 матчей за клуб из Санкт-Петербурга и забил пять мячей.
    • Из-за травм он ни разу не сыграл за «Зенит» в Лиге чемпионов.

    Малком и Влашич – в топ-10 самых дорогих футболистов не из топ-5 лиг по версии Transfermarkt

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -85

      Alex_MI_5 2 часа назад

      Ниче страшного! Главное, что человек хороший (наверное)! И подлечится за счет казны. Все-таки ему здоровье важнее, чем тысячам бабулек, которых на эти деньги можно было всю оставшуюся жизнь лечить.

      Позор воровской голубятне!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80617
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru