«Зенит» предложил 10 миллионов за хавбека «Лануса»

«Зенит» намерен приобрести в летнее трансферное окно парагвайского полузащитника «Лануса» Мигеля Альмирона. Как утверждает Corazongranate, петербуржцы предложили за 22-летнего игрока 10 миллионов евро, однако руководство аргентинского клуба рассчитывает выручить от трансфера хавбека куда большую сумму.

Стоит отметить, что сам футболист дал принципиальное согласие на переход в российскую команду.

Альмирон принял участие в двух матчах Кубка Америки-2016 в составе сборной Парагвая, но не сумел отметиться результативными действиями.