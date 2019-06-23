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    «Реал» просматривает Альмирона на Кубке Америки. В 2016-м его почти купил «Зенит»

    «Реал» следит за выступлениями полузащитника «Ньюкасла» Мигеля Альмирона.

    По информации TyC Sports, представители мадридцев прибыли на Кубок Америки, где 25-летний футболист выступает в составе сборной Парагвая.

    На турнире хавбек провел две игры и сделал две результативные передачи.

    • Альмирон перешел в «Ньюкасл» из «Атланты Юнайтед» в январе этого года за 24 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне он провел за английскую команду 10 матчей в АПЛ.
    • В 2016 году СМИ сообщили, что «Зенит» договорился о переходе Альмирона из «Лануса» за 10 миллионов евро, то тогда трансфер так и не состоялся.

    «Зенит» договорился о покупке Альмирона

    Альмирон: «Переход в «Зенит» – очень важное событие для меня»

    Источник: TyC Sports

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    23.06.2019 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3738

      3a zenit 2 часа назад

      где новость о матче легенд Реала и Челси?Хороший матч же был.

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