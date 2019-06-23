«Реал» просматривает Альмирона на Кубке Америки. В 2016-м его почти купил «Зенит»

«Реал» следит за выступлениями полузащитника «Ньюкасла» Мигеля Альмирона.

По информации TyC Sports, представители мадридцев прибыли на Кубок Америки, где 25-летний футболист выступает в составе сборной Парагвая.

На турнире хавбек провел две игры и сделал две результативные передачи.

Альмирон перешел в «Ньюкасл» из «Атланты Юнайтед» в январе этого года за 24 миллиона евро.

В прошлом сезоне он провел за английскую команду 10 матчей в АПЛ.

В 2016 году СМИ сообщили, что «Зенит» договорился о переходе Альмирона из «Лануса» за 10 миллионов евро, то тогда трансфер так и не состоялся.

«Зенит» договорился о покупке Альмирона

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