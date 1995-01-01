США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Атланта Юнайтед
|Торонто
|3 тур
|11 марта, суббота
|20:00
|Шарлотт
|Атланта Юнайтед
|5 тур
|19 марта, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Портленд
|6 тур
|26 марта, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|Атланта Юнайтед
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Нью-Йорк Ред Буллз
|10 тур
|9 апреля, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|Атланта Юнайтед
|11 тур
|16 апреля, воскресенье
|02:30
|Торонто
|Атланта Юнайтед
|13 тур
|23 апреля, воскресенье
|23:30
|Атланта Юнайтед
|Чикаго Файр
|13 тур
|29 апреля, суббота
|20:30
|Нэшвилл
|Атланта Юнайтед
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Интер
|Атланта Юнайтед
|16 тур
|14 мая, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Шарлотт
|17 тур
|18 мая, четверг
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Колорадо
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Атланта Юнайтед
|20 тур
|28 мая, воскресенье
|02:30
|Орландо Сити
|Атланта Юнайтед
|21 тур
|1 июня, четверг
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Нью-Инглэнд Революшн
|24 тур
|4 июня, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес
|Атланта Юнайтед
|24 тур
|11 июня, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Ди Си Юнайтед
|26 тур
|22 июня, четверг
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Нью-Йорк Сити
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Атланта Юнайтед
|30 тур
|2 июля, воскресенье
|23:00
|Атланта Юнайтед
|Филадельфия Юнион
|31 тур
|9 июля, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Атланта Юнайтед
|32 тур
|13 июля, четверг
|02:30
|Нью-Инглэнд Революшн
|Атланта Юнайтед
|33 тур
|16 июля, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Орландо Сити
|36 тур
|21 августа, понедельник
|05:30
|Сиэтл
|Атланта Юнайтед
|36 тур
|27 августа, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Нэшвилл
|37 тур
|31 августа, четверг
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Цинциннати
|39 тур
|3 сентября, воскресенье
|03:30
|Даллас
|Атланта Юнайтед
|40 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Интер
|42 тур
|21 сентября, четверг
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Атланта Юнайтед
|43 тур
|24 сентября, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Монреаль Импакт
|46 тур
|5 октября, четверг
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Атланта Юнайтед
|47 тур
|8 октября, воскресенье
|02:30
|Атланта Юнайтед
|Коламбус
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|01:00
|Цинциннати
|Атланта Юнайтед