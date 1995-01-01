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    Атланта Юнайтед - расписание

    Город Атланта
    Дивизион США-Major League Soccer
    Сайт http://www.atlutd.com/
    Стадион Мерседес-Бенц
    Тренер Габриэль Хайнце
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 03:30 Атланта Юнайтед Торонто
    США. МЛС 2023
    3 тур
    		11 марта, суббота 20:00 Шарлотт Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		19 марта, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Портленд
    США. МЛС 2023
    6 тур
    		26 марта, воскресенье 02:30 Коламбус Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    10 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 02:30 Торонто Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		23 апреля, воскресенье 23:30 Атланта Юнайтед Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    13 тур
    		29 апреля, суббота 20:30 Нэшвилл Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 02:30 Интер Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    16 тур
    		14 мая, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Шарлотт
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Атланта Юнайтед Колорадо
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		28 мая, воскресенье 02:30 Орландо Сити Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    21 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Атланта Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		4 июня, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    24 тур
    		11 июня, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    26 тур
    		22 июня, четверг 02:30 Атланта Юнайтед Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 23:00 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    31 тур
    		9 июля, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		13 июля, четверг 02:30 Нью-Инглэнд Революшн Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		16 июля, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		21 августа, понедельник 05:30 Сиэтл Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    37 тур
    		31 августа, четверг 02:30 Атланта Юнайтед Цинциннати
    США. МЛС 2023
    39 тур
    		3 сентября, воскресенье 03:30 Даллас Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		17 сентября, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Интер
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Ди Си Юнайтед Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		24 сентября, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Монреаль Импакт
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 02:30 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    47 тур
    		8 октября, воскресенье 02:30 Атланта Юнайтед Коламбус
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 01:00 Цинциннати Атланта Юнайтед
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