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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Динамо Мн
Ислочь - Динамо Мн: обзор матча 09 мая 2021
Ислочь
09.05.2021, воскресенье, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Мн
5'
В. Морозов
9'
А. Мбенг
37'
В. Ложкин
90+5'
Р. Давискиба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ислочь - Динамо Мн
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
Р. Давискиба
90'
+2
Замена
Е. Шикавка
️️️️
А. Мбенг
Желтая карточка
Р. Лисакович
87'
87'
Замена
В. Хващинский
️️️️
С. Кисляк
Желтая карточка
D. Komarovsky
86'
85'
Замена
М. Козлов
️️️️
А. Путило
82'
Желтая карточка
М. Швецов
Замена
️️️️
О. Патоцкий
74'
71'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Ложкин
65'
Замена
Ж. По
️️️️
В. Климович
Желтая карточка
В. Морозов
63'
Желтая карточка
О. Патоцкий
60'
Желтая карточка
F. Godwin Mbeke
57'
Замена
D. Komarovsky
️️️️
А. Ковалев
55'
54'
Желтая карточка
С. Кисляк
Замена
F. Godwin Mbeke
️️️️
М. Мякиш
42'
40'
Желтая карточка
А. Быков
37'
ГОЛ! 1:2!
В. Ложкин
Пас отдал
А. Путило
Желтая карточка
А. Шалашников
25'
Желтая карточка
И. Дибанго
12'
9'
ГОЛ! 1:1!
А. Мбенг
Пас отдал
А. Путило
ГОЛ! 1:0!
В. Морозов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
25
Иван Дибанго
ЛЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
6
Максим Мякиш
ЦЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
11
Артем Гуренко
ПВ
17
Антон Ковалев
ПВ
16
Владислав Василючек
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Динамо Мн
1
Евгений Помазан
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
14
Антон Путило
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Ислочь
33
Андрей Синенко
ВР
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
0
F. Godwin Mbeke
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
4
Антон Суша
ЦП
37
Роман Давискиба
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
4-1-1-3-2
25
Дибанго
3
Глущенков
6
Мякиш
50
Шалашников
10
Лисакович
91
Патоцкий
11
Гуренко
7
Козыренко
17
Ковалев
9
Морозов
16
Василючек
3-2-2-3
1
Помазан
6
Динга
3
Швецов
29
Бацула
8
Селява
15
Кисляк
14
Путило
7
Быков
11
Мбенг
17
Климович
25
Ложкин
6
Мякиш
0
0
6
Мякиш
17
Ковалев
15
15
17
Ковалев
14
Путило
47
Козлов
47
Козлов
14
Путило
25
Ложкин
37
Давискиба
37
Давискиба
25
Ложкин
11
Мбенг
9
Шикавка
9
Шикавка
11
Мбенг
15
Кисляк
10
Хващинский
10
Хващинский
15
Кисляк
17
Климович
97
По
97
По
17
Климович
Остались в запасе
Ислочь
Динамо Мн
33
Андрей Синенко
ВР
32
Вадим Пигас
ПЗ
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
4
Антон Суша
ЦП
41
Максим Плотников
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
33
Андрей Синенко
ВР
32
Вадим Пигас
ПЗ
20
Aleksandr Korzun
ЦФ
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
3
Дмитрий Зинович
ЦЗ
8
Александр Ануфриев
ЦП
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
Остались в запасе
4
Антон Суша
ЦП
41
Максим Плотников
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ЦЗ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Ислочь - Динамо Мн
7
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
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Ислочь
4 : 3
22.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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