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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Динамо Мн
Ислочь - Динамо Мн: обзор матча 12 мая 2024
Ислочь
12.05.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мн
51'
А. Свирский (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Динамо Мн
Замена
А. Бутько
️️️️
И. Ховалко
79'
77'
Желтая карточка
П. Мелешин
72'
Замена
М. Михайрин
️️️️
Р. Адеола
72'
Замена
П. Мелешин
️️️️
В. Хващинский
67'
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
Н. Демченко
62'
Замена
М. Швецов
️️️️
В. Калинин
Замена
М. Кобеев
️️️️
В. Сенько
58'
Замена
В. Журавлев
️️️️
Е. Юдчиц
58'
51'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Свирский
38'
Желтая карточка
Р. Адеола
Замена
В. Сенько
️️️️
Д. Галята
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
20
Олег Веретило
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
29
Иван Ховалко
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
8
Александр Селява
ОП
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
АП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
17
Всеволод Нихаев
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
88
Матвей Михайрин
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
11
Павел Мелешин
ЦФ
22
Илья Черняк
ЦФ
3-3-1-1-1
28
Свирский
4
Калачев
6
Родионов
5
Ковель
20
Веретило
29
Ховалко
19
Кучинский
21
Галята
6
Гоманов
9
Шестюк
4-1-1-2-2
21
Лапоухов
32
Пигас
5
Гаврилович
5
Калинин
5
Рай
8
Селява
7
Быков
8
Демченко
26
Седько
7
Адеола
10
Хващинский
Сенько
11
Кобеев
11
Кобеев
Сенько
21
Галята
9
Сенько
9
Сенько
21
Галята
99
Юдчиц
21
Журавлев
21
Журавлев
99
Юдчиц
Родионов
17
Нихаев
17
Нихаев
Родионов
29
Ховалко
70
Бутько
70
Бутько
29
Ховалко
7
Адеола
88
Михайрин
88
Михайрин
7
Адеола
5
Калинин
3
Швецов
3
Швецов
5
Калинин
8
Демченко
23
Мельниченко
23
Мельниченко
8
Демченко
10
Хващинский
11
Мелешин
11
Мелешин
10
Хващинский
Остались в запасе
Ислочь
Динамо Мн
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
1
Артем Макавчик
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
8
Владимир Масловский
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
20
Игорь Школик
ЦП
10
Глеб Жердев
ЛВ
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Ислочь - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
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