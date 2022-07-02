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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Ислочь
Динамо Мн - Ислочь: обзор матча 02 июля 2022
Динамо Мн
02.07.2022, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
1 : 2
Завершен
Ислочь
90+6'
Д. Бакич
55'
Д. Лисакович
73'
Ю. Козыренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Ислочь
ГОЛ! 1:2!
Д. Бакич
90'
+6
80'
Желтая карточка
О. Никифоренко
Замена
Д. Бородин
️️️️
М. Козлов
74'
73'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Козыренко
72'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
Д. Лисакович
72'
Замена
М. Ковель
️️️️
О. Патоцкий
Желтая карточка
С. Кисляк
71'
Замена
С. Кисляк
️️️️
И. Бахар
67'
Замена
Д. Бакич
️️️️
Ориньо
60'
Замена
В. Ложкин
️️️️
Д. Латыхов
58'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лисакович
Пас отдал
В. Пигас
41'
Желтая карточка
Р. Лисакович
Желтая карточка
М. Швецов
31'
Желтая карточка
А. Путило
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
7
Даниэль Соса
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Динамо Мн
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
8
Никита Демченко
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
6
Абдулайе Конде
ОП
8
Александр Гуз
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
4-1-4-1
1
Хаткевич
99
Ориньо
23
Наумов
67
Бегунов
3
Швецов
47
Козлов
17
Бахар
7
Быков
24
Вакулич
14
Путило
8
Латыхов
4-1-2-1-2
1
Игнатович
32
Пигас
3
Глущенков
18
Степанов
25
Дибанго
10
Лисакович
91
Патоцкий
11
Лисакович
7
Козыренко
9
Морозов
7
Соса
17
Бахар
15
Кисляк
15
Кисляк
17
Бахар
47
Козлов
9
Бородин
9
Бородин
47
Козлов
8
Латыхов
25
Ложкин
25
Ложкин
8
Латыхов
99
Ориньо
7
Бакич
7
Бакич
99
Ориньо
91
Патоцкий
5
Ковель
5
Ковель
91
Патоцкий
11
Лисакович
82
Никифоренко
82
Никифоренко
11
Лисакович
Остались в запасе
Динамо Мн
Ислочь
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
8
Никита Демченко
АП
Главный тренер
Артем Челядинский
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЦЗ
6
Абдулайе Конде
ОП
8
Александр Гуз
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
44
Алексей Бутаревич
ОП
8
Никита Демченко
АП
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
33
Фард Ибрахим
ЦЗ
6
Абдулайе Конде
ОП
8
Александр Гуз
ОП
77
Артем Зимин
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Динамо Мн - Ислочь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Шимусик
(Осиповичи)
Стадион:
Динамо
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