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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Ислочь
Динамо Мн - Ислочь: обзор матча 17 мая 2020
Динамо Мн
17.05.2020, воскресенье, 17:00
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Ислочь
60'
И. Бахар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - Ислочь
86'
Желтая карточка
М. Янсане
Желтая карточка
М. Плотников
84'
81'
Желтая карточка
A. Kholodinskiy
77'
Замена
️️️️
Е. Краснов
Замена
M. Pavlovski
️️️️
D.
77'
Вторая желтая
Э. Олехнович
73'
Замена
М. Швецов
️️️️
A. Rios
69'
Желтая карточка
Э. Олехнович
64'
ГОЛ! 1:0!
И. Бахар
Пас отдал
A. Rios
60'
53'
Замена
A. Kholodinskiy
️️️️
D. Komarovsky
45'
Желтая карточка
S. Kontsevoj
Желтая карточка
И. Бахар
45'
Желтая карточка
I. Shitov
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
41
Максим Плотников
ВР
4
Igor Shitov
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
0
Danilo
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
33
Сергей Карпович
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
0
S. Tsveiba
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
0
N. Yanush
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Динамо Мн
25
Константин Руденок
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Ислочь
77
Vladislav Kraynov
ВР
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
9
Ilya Sakhar
ЦФ
3-3-3-1
41
Плотников
23
0
6
Динга
0
47
Козлов
4
23
Олехнович
0
17
Бахар
17
Климович
3-2-2-3
1
Хаткевич
4
0
0
33
Карпович
0
20
Краснов
91
Патоцкий
95
Янсане
0
15
0
3
Швецов
3
Швецов
0
0
88
88
0
15
11
11
15
Остались в запасе
Динамо Мн
Ислочь
25
Константин Руденок
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
77
Vladislav Kraynov
ВР
9
Ilya Sakhar
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
25
Константин Руденок
ВР
2
Карло Бручич
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
Остались в запасе
77
Vladislav Kraynov
ВР
9
Ilya Sakhar
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Динамо Мн - Ислочь
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
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Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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