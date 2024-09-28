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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Ислочь
Динамо Мн - Ислочь: обзор матча 28 сентября 2024
Динамо Мн
28.09.2024, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Ислочь
51'
Б. Амиан
89'
Б. Амиан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Ислочь
ГОЛ! 2:0!
Б. Амиан
Пас отдал
П. Седько
89'
Замена
И. Школик
️️️️
Н. Демченко
87'
Замена
П. Седько
️️️️
Д. Подстрелов
87'
83'
Замена
А. Бутько
️️️️
А. Шестюк
Замена
Т. Мельниченко
️️️️
С. Альфред
75'
ГОЛ! 1:0!
Б. Амиан
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
5
Рай
ЛЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
10
Глеб Жердев
ЛВ
29
Бони Амиан
ЦП
8
Никита Демченко
АП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Динамо Мн
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
18
Педро Игор
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
23
Трофим Мельниченко
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
15
Родион Медведев
ЦФ
3-2-1-3-1
21
Лапоухов
5
Калинин
20
Сачивко
23
Поляков
5
Рай
32
Пигас
29
Амиан
10
Жердев
8
Демченко
98
Подстрелов
29
Альфред
3-2-1-3-1
1
Климович
99
Юдчиц
5
Ковель
33
Ибрахим
11
Кобеев
22
Булмага
77
Кравченко
7
Ровдо
6
Гоманов
21
Журавлев
9
Шестюк
8
Демченко
20
Школик
20
Школик
8
Демченко
98
Подстрелов
26
Седько
26
Седько
98
Подстрелов
29
Альфред
23
Мельниченко
23
Мельниченко
29
Альфред
9
Шестюк
70
Бутько
70
Бутько
9
Шестюк
Остались в запасе
Динамо Мн
Ислочь
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
49
Артем Каратай
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
18
Педро Игор
ЛВ
7
Раймонд Адеола
ЦФ
8
Максим Будько
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Динамо Мн - Ислочь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Динамо Мн
- : -
04.12.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
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