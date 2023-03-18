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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - Ислочь
Динамо Мн - Ислочь: обзор матча 18 марта 2023
Динамо Мн
18.03.2023, суббота, 18:00
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
3 : 0
Завершен
Ислочь
8'
Ориньо
53'
В. Хващинский
63'
В. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - Ислочь
69'
Желтая карточка
В. Булмага
69'
Замена
Д. Митрофанов
️️️️
Д. Латыхов
Замена
Д. Бакич
️️️️
В. Хващинский
64'
ГОЛ! 3:0!
В. Морозов
63'
Замена
О. Евдокимов
️️️️
О. Никифоренко
57'
ГОЛ! 2:0!
В. Хващинский
Пас отдал
В. Морозов
53'
ГОЛ! 1:0!
Ориньо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
66
Сергей Политевич
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
7
Артем Быков
ЦП
8
Никита Демченко
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Ислочь
54
Егор Генералов
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
22
Вичу Булмага
ЦЗ
32
Вадим Пигас
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
19
Абдул Бандаого
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
7
Душан Бакич
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
77
Мартин Артюх
ЦФ
70
Денис Митрофанов
ЦФ
4-1-3-2
1
Макавчик
99
Ориньо
66
Политевич
5
Калинин
67
Бегунов
7
Быков
82
Никифоренко
8
Демченко
2
Рылач
9
Морозов
10
Хващинский
3-1-2-1-1
54
Генералов
32
Пигас
22
Булмага
4
Калачев
8
Гуз
6
Сибилев
9
Сенько
7
Ровдо
8
Латыхов
82
Никифоренко
15
Евдокимов
15
Евдокимов
82
Никифоренко
10
Хващинский
7
Бакич
7
Бакич
10
Хващинский
8
Латыхов
70
Митрофанов
70
Митрофанов
8
Латыхов
Остались в запасе
Динамо Мн
Ислочь
21
Федор Лапоухов
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Абдул Бандаого
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Остались в запасе
21
Федор Лапоухов
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Абдул Бандаого
ЦП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
6
Кирилл Гоманов
ЦП
29
Максим Самотой
ЦП
77
Артем Зимин
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Артем Радьков
Статистика матча Динамо Мн - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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