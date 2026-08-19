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«Динамо Минск» – «Торпедо-БелАЗ»: кто победит в матче 18-го тура Высшей лиги Беларуси 2026/2027

19 августа 2026 9:11
Динамо Мн - Торпедо-БелАЗ
20 авг. 2026, четверг 18:45 | Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Динамо Минск» с форой (-1)
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Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между минским «Динамо» и жодинским «Торпедо-БелАЗ» пройдет 20 августа в Минске. Хозяева уверенно идут на втором месте с 33 очками и имеют длительную беспроигрышную серию в чемпионате – восемь матчей без поражений, тогда как гости располагаются на девятой строчке с 23 баллами. В очных встречах «Динамо» традиционно доминирует, не проигрывая «Торпедо-БелАЗ» в 13 последних матчах Высшей лиги. Сможет ли жодинский клуб прервать эту неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или минчане продолжат свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Минск» говорит их впечатляющая форма и колоссальное преимущество в очных встречах. Минский клуб не проигрывает в восьми последних матчах Высшей лиги, а в личных встречах с «Торпедо-БелАЗ» не знает поражений на протяжении 13 матчей, причем в трех последних таких играх не пропускает ни одного гола. В среднем за последние пять игр «Динамо» пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о надежной игре в обороне, а его атака стабильно забивает в трех последних матчах. В предыдущих турах команда демонстрировала уверенную игру, хотя в Лиге Конференций результаты были не столь убедительными. Однако в чемпионате минчане выглядят солидно и при поддержке родных трибун являются явными фаворитами.

«Торпедо-БелАЗ» подходит к матчу с неплохой выездной статистикой – команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей Высшей лиги. Однако в атаке жодинцы не впечатляют: в среднем они забивают 1,00 гола за последние пять игр, а их защита пропускает 1,20 гола. В очных встречах с «Динамо» у гостей хронические проблемы – они не могут победить минчан уже 13 матчей подряд и крайне редко забивают в этих играх. В последнем туре «Торпедо-БелАЗ» уступил «Динамо Брест» (0-1), а в Кубке Беларуси также не смог пройти дальше. При такой статистике и неудачной истории рассчитывать на положительный результат в Минске будет крайне сложно.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Динамо Минск». Хозяева находятся в отличной форме, имеют надежную защиту и колоссальное психологическое преимущество над соперником. «Торпедо-БелАЗ» способно навязать борьбу за счет выездной стабильности, но против такого соперника, как «Динамо», этого будет недостаточно. Ожидается, что минчане продолжат свою победную серию в этом противостоянии и добьются победы с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Динамо Минск» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в 13 последних матчах против «Торпедо-БелАЗ» в Высшей лиге и не пропускает в трех последних таких встречах. При этом «Торпедо-БелАЗ» редко забивает «Динамо» и в последний раз побеждало минчан еще в 2020 году. Текущая форма «Динамо» в чемпионате стабильна (восемь матчей без поражений), тогда как гости уступают в классе и имеют неудачную историю. Учитывая все факторы, «Динамо» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Личные встречи
Побед - 17 (39%)
Ничьих - 15 (34%)
Побед - 12 (27%)
52
Забитых мячей
36
1.18
В среднем за матч
0.82
5:1
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 4
28.05.2022
Динамо Мн
Самая крупная ничья
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 2
14.10.2022
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо Мн
4 : 0
20.08.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
11.04.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Динамо Мн
4 : 0
10.08.2025
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
30.03.2025
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
22.11.2024
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Динамо Мн
0 : 0
21.04.2024
Торпедо-БелАЗ
Суперкубок Белоруссии, Финал
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
02.03.2024
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Динамо Мн
1 : 0
02.12.2023
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
06.07.2023
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
2 : 2
14.10.2022
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 4
28.05.2022
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 2
16.07.2021
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
3 : 0
13.03.2021
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
19.07.2020
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
Динамо Мн
2 : 0
03.04.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
4 : 0
03.11.2019
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Динамо Мн
0 : 3
22.06.2019
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
31.10.2018
Динамо Мн
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Динамо Мн
2 : 1
31.03.2018
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо Мн
1 : 0
13.08.2017
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
15.04.2017
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Динамо Мн
1 : 1
08.10.2016
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
02.04.2016
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
23.08.2015
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Динамо Мн
4 : 0
04.05.2015
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 1
09.11.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо Мн
1 : 1
27.09.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
0 : 0
17.08.2014
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
31.05.2014
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
01.12.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 0
20.10.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Динамо Мн
1 : 2
21.07.2013
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 3
04.05.2013
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 32 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 2
17.11.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 0
18.08.2012
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
12.05.2012
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
16.10.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Динамо Мн
0 : 1
05.08.2011
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
11.05.2011
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 33 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 1
21.11.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Торпедо-БелАЗ
2 : 0
23.08.2010
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Динамо Мн
5 : 1
19.05.2010
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 24 тур
Динамо Мн
0 : 0
25.10.2009
Торпедо-БелАЗ
Чемпионат Белоруссии, 11 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
28.06.2009
Динамо Мн
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Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Динамо Минск» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах (13 матчей без поражений), находятся в отличной форме (восемь матчей без поражений в чемпионате) и играют на своем поле. Гости, несмотря на выездную стабильность, уступают в классе и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Динамо» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Динамо Минск» с форой (-1) с коэффициентом 2.2.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо Минск» и «Торпедо-БелАЗ» состоится 20 августа 2026 года в Минске и начнется в 18-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.

«Динамо Минск» – «Торпедо-БелАЗ»: кто победит в матче 18-го тура Высшей лиги Беларуси 2026/2027

2.20
Победа «Динамо Минск» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Динамо Мн
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