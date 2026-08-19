Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между минским «Динамо» и жодинским «Торпедо-БелАЗ» пройдет 20 августа в Минске. Хозяева уверенно идут на втором месте с 33 очками и имеют длительную беспроигрышную серию в чемпионате – восемь матчей без поражений, тогда как гости располагаются на девятой строчке с 23 баллами. В очных встречах «Динамо» традиционно доминирует, не проигрывая «Торпедо-БелАЗ» в 13 последних матчах Высшей лиги. Сможет ли жодинский клуб прервать эту неудачную серию и навязать борьбу фавориту, или минчане продолжат свою победную поступь?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Минск» говорит их впечатляющая форма и колоссальное преимущество в очных встречах. Минский клуб не проигрывает в восьми последних матчах Высшей лиги, а в личных встречах с «Торпедо-БелАЗ» не знает поражений на протяжении 13 матчей, причем в трех последних таких играх не пропускает ни одного гола. В среднем за последние пять игр «Динамо» пропускает всего 0,80 гола, что свидетельствует о надежной игре в обороне, а его атака стабильно забивает в трех последних матчах. В предыдущих турах команда демонстрировала уверенную игру, хотя в Лиге Конференций результаты были не столь убедительными. Однако в чемпионате минчане выглядят солидно и при поддержке родных трибун являются явными фаворитами.

«Торпедо-БелАЗ» подходит к матчу с неплохой выездной статистикой – команда не проигрывает в шести из восьми последних гостевых матчей Высшей лиги. Однако в атаке жодинцы не впечатляют: в среднем они забивают 1,00 гола за последние пять игр, а их защита пропускает 1,20 гола. В очных встречах с «Динамо» у гостей хронические проблемы – они не могут победить минчан уже 13 матчей подряд и крайне редко забивают в этих играх. В последнем туре «Торпедо-БелАЗ» уступил «Динамо Брест» (0-1), а в Кубке Беларуси также не смог пройти дальше. При такой статистике и неудачной истории рассчитывать на положительный результат в Минске будет крайне сложно.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Динамо Минск». Хозяева находятся в отличной форме, имеют надежную защиту и колоссальное психологическое преимущество над соперником. «Торпедо-БелАЗ» способно навязать борьбу за счет выездной стабильности, но против такого соперника, как «Динамо», этого будет недостаточно. Ожидается, что минчане продолжат свою победную серию в этом противостоянии и добьются победы с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Динамо Минск» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в 13 последних матчах против «Торпедо-БелАЗ» в Высшей лиге и не пропускает в трех последних таких встречах. При этом «Торпедо-БелАЗ» редко забивает «Динамо» и в последний раз побеждало минчан еще в 2020 году. Текущая форма «Динамо» в чемпионате стабильна (восемь матчей без поражений), тогда как гости уступают в классе и имеют неудачную историю. Учитывая все факторы, «Динамо» является явным фаворитом, и матч вряд ли преподнесет сюрприз.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Динамо Минск» с разницей минимум в один мяч. Хозяева имеют колоссальное преимущество в очных встречах (13 матчей без поражений), находятся в отличной форме (восемь матчей без поражений в чемпионате) и играют на своем поле. Гости, несмотря на выездную стабильность, уступают в классе и имеют неудачную историю противостояний. Ожидаем, что «Динамо» продолжит свою победную серию в этом противостоянии и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Динамо Минск» с форой (-1) с коэффициентом 2.2.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Динамо Минск» и «Торпедо-БелАЗ» состоится 20 августа 2026 года в Минске и начнется в 18-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе Fonbet.