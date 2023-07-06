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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн: обзор матча 06 июля 2023
Торпедо-БелАЗ
06.07.2023, четверг, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Мн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
90'
Замена
А. Вакулич
️️️️
Ориньо
Желтая карточка
И. Бурко
86'
Замена
️️️️
А. Батищев
86'
85'
Желтая карточка
Д. Бакич
81'
Замена
О. Никифоренко
️️️️
П. Седько
Замена
Э. Менса
️️️️
В. Побудей
79'
Замена
В. Горбачик
️️️️
А. Ксенофонтов
66'
66'
Замена
Н. Демченко
️️️️
А. Свирепа
58'
Замена
В. Морозов
️️️️
В. Хващинский
Желтая карточка
М. Мякиш
49'
45'
+1
Желтая карточка
А. Быков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
5
Игорь Бурко
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
6
Максим Мякиш
ОП
9
Александр Батищев
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
11
Егор Мычелкин
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Динамо Мн
21
Федор Лапоухов
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
7
Александр Свирепа
ОП
7
Артем Быков
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Торпедо-БелАЗ
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
77
Эванс Менса
ЛВ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Динамо Мн
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
2
Захар Холодов
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
29
Иван Ховалко
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
9
Владислав Морозов
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Абрамович
5
Бурко
2
Чиж
3
Глущенков
6
Мякиш
9
Батищев
6
Премудров
11
Мычелкин
30
Побудей
80
Ксенофонтов
21
Шевченко
4-1-1-2-2
21
Лапоухов
67
Бегунов
3
Швецов
20
Сачивко
99
Ориньо
7
Свирепа
7
Быков
2
Рылач
26
Седько
7
Бакич
10
Хващинский
30
Побудей
77
Менса
77
Менса
30
Побудей
80
Ксенофонтов
33
Горбачик
33
Горбачик
80
Ксенофонтов
99
Ориньо
24
Вакулич
24
Вакулич
99
Ориньо
7
Свирепа
8
Демченко
8
Демченко
7
Свирепа
26
Седько
82
Никифоренко
82
Никифоренко
26
Седько
10
Хващинский
9
Морозов
9
Морозов
10
Хващинский
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Динамо Мн
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
2
Захар Холодов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
20
Григорий Мартьянов
ПЗ
21
Roman Zheleznyy
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
19
Владислав Скавпнев
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
26
Денис Шпаковский
ВР
2
Захар Холодов
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Динамо Мн
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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